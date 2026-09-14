LỜI TÒA SOẠN Các nghệ sĩ Thảo Vân, Ngọc Lan, Bích Hằng, Hoài An, Hương Giang cùng có một hành trình không dễ dàng: Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trưởng thành và lặng lẽ đi qua những khoảng trống riêng tư. Sau thăng trầm, họ chọn nhìn về phía trước, giữ sự lạc quan và nghị lực để sống trọn vẹn với lựa chọn của mình. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài chân dung những nữ nghệ sĩ bền bỉ với nghề qua năm tháng. Không cần hào quang hay danh hiệu, họ vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật và được công chúng yêu mến bởi chính sự tận tâm với nghề.

15 năm bỏ nghề, nỗi day dứt của người mẹ đơn thân

Nghệ sĩ Trần Bích Hằng sinh năm 1963, học đạo diễn tại Trường Nghệ thuật Sân khấu từ năm 1982 đến 1987. Sau khi tốt nghiệp, chị về Đoàn kịch Trẻ, đi diễn nhiều tỉnh, thành với các đồng nghiệp như Chánh Thuận, Hoàng Sơn, Nhật Cường… Năm 1990, nghệ sĩ nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc. Sau giải thưởng quan trọng, chị quyết định rời sân khấu trong sự bất ngờ và tiếc nuối của đồng nghiệp, khán giả.

Nghệ sĩ Bích Hằng.

Bích Hằng kể bản thân vốn thẳng tính, không giỏi thỏa hiệp. Những khúc mắc trong quá trình làm việc khi ấy khiến chị nhiều lần tự ái, cuối cùng quyết định rời nghề. Năm 1992, chị lên xe hoa, từ đó cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh gia đình, chồng con.

15 năm xa sân khấu, Trần Bích Hằng làm nhiều công việc chân tay, bán đủ mặt hàng ở chợ, từ đồ chơi, cà phê đến đồ mỹ nghệ. Chị gần như cắt đứt liên hệ với đồng nghiệp trong giới, thỉnh thoảng chỉ xem vội vài bộ phim trên truyền hình để nguôi nỗi nhớ nghề. Cơ duyên một lần nữa tìm đến khi có người quen liên hệ, ngỏ ý mời chị trở lại đóng phim Ngã rẽ cuộc đời.

“Tái xuất” ở tuổi không còn trẻ, Bích Hằng dần làm quen với các vai mẹ, vai bà rồi gắn bó với phim ảnh đến nay. Chị thường được giao những vai phụ nữ lam lũ, cả đời lo cho chồng con, chịu nhiều thiệt thòi trong các phim Muối mặn gừng cay, khát vọng sống, Ngõ vắng…

Ngoài đời, Bích Hằng cũng trải qua nhiều năm tháng tự gánh vác gia đình, chăm con, lo từng khoản chi tiêu. Có cảnh quay tưởng chỉ là câu chuyện của nhân vật lại gợi lên cảm xúc thật, khiến nghệ sĩ rơi nước mắt vì đồng cảm.

Bích Hằng nói đùa do quen đóng dạng vai phụ nữ lam lũ, số khổ nên vận vào đời thực.

“Tôi không ngờ tên bộ phim cũng vận vào đời mình, bởi cuộc đời đưa mình sang nhiều hướng đi khác. Tôi giã từ nghề diễn vì gia đình rồi lại bắt đầu nhịp sống mới sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân”, chị kể với VietNamNet.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Trần Bích Hằng nhận nuôi con trai, còn con gái ở với chồng cũ. Một mình chăm con, chị vừa đi phim vừa lo xoay xở cuộc sống.

Cuộc sống mẹ đơn thân vốn không dễ dàng nhưng vốn tính lạc quan, Bích Hằng ít khi than thở. Chị trở thành người đàn ông “bất đắc dĩ” trong nhà, mọi việc lớn nhỏ tự tay làm hết. Từ bóng đèn hỏng, bàn ghế gãy, ống nước vỡ… chị xắn tay sửa hoặc gọi thợ nếu ngoài khả năng.

Ngày con thi đậu đại học với điểm số cao, Bích Hằng rất vui. Sau nhiều năm lo toan, chị hạnh phúc khi thấy con trưởng thành và đạt được kết quả đáng tự hào.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu, chị lại phải đối diện với gánh nặng kinh tế. Mức học phí vài chục triệu đồng mỗi học kỳ khiến nghệ sĩ không thể xoay xở với công việc diễn xuất bấp bênh, lúc có lúc không.

Bích Hằng đành cắn răng nói với con chị không thể tiếp tục lo liệu khoản tiền ngoài khả năng. Hiểu hoàn cảnh của mẹ, con trai sau đó chuyển xuống học cao đẳng.

“Quyết định ấy đến từ hoàn cảnh, con hiểu và không trách cứ gì tôi. Dẫu vậy với một người làm mẹ, việc phải nói với con lời đó là điều khiến tôi buồn và day dứt mỗi khi nhớ lại”, chị chia sẻ.

Làm mẹ đơn thân, Bích Hằng từng day dứt vì lời hứa dang dở với con.

Con trai sau đó tiếp tục việc học, đi làm và hiện có thể tự lo cho cuộc sống. Khi con trưởng thành, Bích Hằng chủ động để con ra ở riêng. Chị muốn con có trải nghiệm riêng, biết tự kiếm tiền và đứng vững trên đôi chân của mình.

Sau đổ vỡ, điều khiến Bích Hằng day dứt nhất không phải lời trách móc hay oán giận mà là quãng thời gian chị vắng mặt trong tuổi thơ của các con, đặc biệt là con gái lớn. Mẹ con xa cách trong thời gian dài, mỗi người một cuộc sống, khiến khoảng cách giữa 2 người ngày càng lớn.

Nghệ sĩ phần nào an ủi khi thấy 2 con vẫn giữ được tình cảm chị em gắn bó, thường xuyên liên lạc, gặp gỡ. Còn chuyện đã qua, chị học cách chấp nhận như một phần cuộc sống, dù vẫn nhói lòng mỗi khi nhắc lại.

Thuê nhà sống độc thân, tập buông bỏ mất mát, nỗi buồn

Sau ly hôn, Trần Bích Hằng từng được không ít người ngỏ ý muốn gắn bó, song chị chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Nhiều năm tự lo liệu mọi thứ, nghệ sĩ quen với nhịp sống một mình, tự chăm sóc bản thân và thấy cuộc sống hiện tại đã đủ bình yên.

Nghệ sĩ nhiều năm quen cuộc sống 1 mình, không còn chờ đợi 1 người đàn ông.

“Đối với một phụ nữ mọi thứ đều làm một mình, nói không cần hơi phũ nhưng thực sự tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi đôi khi chỉ thích có một người để mình nhiều chuyện. Trong khi một người đàn ông luôn có nhu cầu nhiều hơn, nghĩ thế nên đành thôi”, chị cười kể.

Bích Hằng nói vui, nếu một ngày đau ốm mà người bên cạnh cũng bệnh, chẳng lẽ lại phải gắng gượng chăm sóc cho nhau. Nghĩ thế, chị thấy việc sống một mình vẫn hợp lý nhất.

Hiện Trần Bích Hằng vẫn đi phim, song lịch làm việc không dày như trước. Là diễn viên tự do, chị chủ yếu nhận vai từ các đạo diễn, nhà sản xuất từng biết hoặc đã làm việc.

Theo nữ nghệ sĩ, thu nhập từ nghề diễn lúc này không còn như trước. Cát-sê giảm, trong khi số diễn viên tham gia thị trường ngày càng nhiều. Có người chấp nhận mức thù lao rất thấp, thậm chí không lấy tiền để có cơ hội xuất hiện trong phim, khiến công việc vốn đã eo hẹp lại càng chật vật.

Dẫu công việc không đều đặn, Bích Hằng cố gắng để gắn bó với nghề. Chị nói vui gần như chỉ biết làm công việc này, nếu không đi phim thì chẳng biết làm gì khác để kiếm sống. Đến nay, diễn xuất giúp chị trang trải cuộc sống, dẫu chẳng có dư.

Nhiều năm trước, Trần Bích Hằng từng mua một căn hộ trả góp ở Thủ Đức, dự định dùng tiền viết kịch bản để thanh toán theo đợt. Tuy nhiên, nhà sản xuất chậm trả, thu nhập bị chia nhỏ khiến chị không đủ khả năng đóng tiền đúng hạn. Cuối cùng, nghệ sĩ buộc phải sang lại căn hộ, tiếp tục thuê nhà.

Hiện Trần Bích Hằng thuê một căn hộ ở khu vực Quận 12 sống một mình. Nơi ở có ban công vừa đủ để chị trồng cây, chăm chút cho vườn lan nhỏ dành nhiều tâm huyết suốt nhiều năm qua.

Nhìn những người cùng tuổi có gia đình quây quần, con cháu bên cạnh, đôi khi Bích Hằng ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình.

Bích Hằng học cách chấp nhận những điều không như ý trong cuộc sống.

Nghệ sĩ cho rằng ai cũng có mong ước riêng về gia đình, công việc, tiền bạc hay một cuộc sống đủ đầy song không phải điều gì mong muốn cũng có thể trở thành hiện thực.

Chị từng mong một căn nhà nhỏ, một khu vườn xinh và một gia đình trọn vẹn. Đó đều là các thứ rất bình thường, chỉ là không phải ai cũng có được trọn vẹn.

“Có những điều không đạt được đành chấp nhận, thay vì mãi nhìn về phía thiếu hụt để rồi dằn vặt làm khổ mình”, chị nói.

Đi qua những truân chuyên, Bích Hằng không còn mong cuộc sống phải thật trọn vẹn. Chị hài lòng khi còn sức khỏe để làm việc, thỉnh thoảng được đi phim và 2 người con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng. Những thiếu hụt, mất mát của quá khứ, chị học cách đặt xuống để mỗi ngày thức dậy thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Clip nghệ sĩ Bích Hằng chia sẻ về cuộc sống

Ảnh, clip: HK, NVCC

Đón đọc bài 2: MC Thảo Vân khép lại dằn vặt sau đổ vỡ với Công Lý, không hối tiếc chuyện đã qua