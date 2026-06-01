Trong buổi công chiếu Mesdames Thanh Sắc tối 16/6, Thanh Hằng tiết lộ 1 trong những điều khiến cô áp lực nhất trong phim là cảnh “nóng” với diễn viên Lương Thế Thành. Cả 2 có màn tương tác da thịt tình cảm, tạo điểm nhấn cao trào cho nửa sau tác phẩm.

Diễn viên Hồng Ánh, Thanh Hằng và Lương Thế Thành trong buổi công chiếu phim.

Phân đoạn được thực hiện vào cuối ngày quay và mất 45 phút để thực hiện. Thanh Hằng lo lắng vì đây là cảnh quay nhạy cảm có sự tương tác trực tiếp với bạn diễn.

"Tôi sợ nhất là làm cho bạn diễn cảm thấy tổn thương hoặc khó xử. Mình là phụ nữ nên càng nhạy cảm hơn với điều đó", Thanh Hằng kể.

Do cảnh 18+, số lượng người trên phim trường hạn chế, chỉ gồm Thanh Hằng - Lương Thế Thành cùng đạo diễn và quay phim. Họ cũng sử dụng các biện pháp bảo hộ tránh những va chạm trong quá trình ghi hình.

Clip siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ

Ban đầu, Thanh Hằng không có ý định thực hiện cảnh này. Cô chờ đợi phản ứng từ bạn diễn Lương Thế Thành nhưng kết quả anh không phản đối hay bày tỏ e ngại nên cả 2 quyết định thực hiện theo đúng kịch bản.

Lương Thế Thành cũng thừa nhận hồi hộp trong suốt cảnh quay. Đây là lần đầu tiên anh quay cảnh nóng trong một dự án điện ảnh.

Quá trình đóng phim, cả 2 thường xuyên trò chuyện, xây dựng tâm lý để tạo ra cảm xúc ăn ý khi lên phim. Cặp đôi tin đây không đơn thuần là một cảnh diễn nhằm gây hiệu ứng mà đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nút thắt đắt giá cho phim.

Diễn viên Hồng Ánh, Lương Thế Thành kể kỷ niệm khó quên khi đóng phim 18+.

Tác phẩm cũng đánh dấu màn hội ngộ của Thanh Hằng và Hồng Ánh sau 8 năm kể từ Tháng năm rực rỡ. Nếu phim trước, cả 2 là đôi bạn thân thì dự án mới, họ trở thành kẻ đối đầu.

Trong phim, 2 diễn viên có một số cảnh hành động nguy hiểm. Họ trực tiếp thực hiện, không nhờ người đóng thế để đảm bảo độ chân thực khi lên phim.

Quá trình tập luyện, đạo diễn yêu cầu Thanh Hằng phải bớt lực ở các cảnh hành động. Tuy nhiên, Hồng Ánh lại sẵn sàng lăn xả, không sợ đau để mang đến những cảnh quay chân thật, có cảm xúc.

Có đoạn, Thanh Hằng quá nhập tâm khi đặt đầu gối lên cổ Hồng Ánh quá thật, khiến đàn chị không thể thoại được. Kết quả, sau cảnh quay, Hồng Ánh hôm sau cả người đau ê ẩm vì chấn thương.

Phim xoay quanh cuộc chiến tình - tiền trong bối cảnh Sài Gòn xưa.

Mesdames Thanh Sắc do Thắng Vũ đạo diễn, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở Sài Gòn vào năm 1963. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Từng một thời gắn bó, 2 người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động. Phim khởi chiếu từ ngày 19/6.

Ảnh, clip: HK, BTC