Mesdames Thanh Sắc đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng với điện ảnh, kể từ Chị chị em em 2019. Trong phim, cô đóng vai chính Cầm Thanh - vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành và là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô. Nhân vật là biểu tượng sắc đẹp nhưng vướng vào vòng xoáy tình - tiền để rồi nhận kết cục bi thương.

Siêu mẫu Thanh Hằng trở lại với vai vũ nữ Cầm Thanh.

Tại buổi showcase giới thiệu dự án chiều 26/5, siêu mẫu nhận được sự quan tâm của truyền thông. Thanh Hằng chia sẻ đây là dự án mới mẻ, gai góc, vừa là cơ hội tốt nhưng cũng đầy thử thách.

“Hình ảnh vũ nữ Cầm Thanh quá khác với tôi ngoài đời. Nhân vật táo bạo, bản năng, liều lĩnh gần như không có gì để mất. Còn Thanh Hằng có quá nhiều thứ để lo nghĩ. Vì thế, điều quan trọng với tôi là giải phóng tư duy khiến khán giả tin, thương và cảm nhân vật”, cô chia sẻ.

Trước đó, 1 số hình ảnh và teaser phim hé lộ tạo hình nhân vật của Thanh Hằng. Bên cạnh lời khen, nhiều người nhận xét vẻ ngoài và độ tuổi của cô khá “dừ” để hóa thân vào 1 vũ nữ đang ở độ xuân sắc.

Clip siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ

Thanh Hằng phản hồi việc trang điểm đậm, tóc búi cao của nhân vật khiến cô như được cộng thêm 15 tuổi. Nữ siêu mẫu cho rằng hình ảnh này chỉ là 1 phần đời của nhân vật và tin khán giả khi ra rạp sẽ nhận được câu trả lời.

Siêu mẫu khẳng định thêm khi diễn thời trang luôn đề cao sự chỉn chu. Nhưng với điện ảnh, cô không ngại xấu để phục vụ nhân vật.

Quá trình đóng phim, Thanh Hằng dành nhiều thời gian nghiền ngẫm kịch bản. Cô đặt ra kỷ luật cao nhất, lăn xả trong các cảnh quay để đảm bảo độ chân thực khi lên hình.

Trong đó, phân đoạn nhân vật bị 1 nhóm người dìm xuống bể khiến Thanh Hằng cảm giác ngộp thở vì ngạt nước. Cô cũng luôn trong trạng thái bầm dập tay chân vì chấn thương từ các cảnh xung đột, ẩu đả.

Thanh Hằng nói "áp lực khủng khiếp" khi đóng cảnh nóng với Lương Thế Thành.

“Cảnh áp lực, khủng khiếp nhất là cảnh nóng với Lương Thế Thành. Chúng tôi đều có những áp lực riêng. Tuy nhiên đến khi nào ê-kíp cho phép tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn”, Thanh Hằng bày tỏ.

Lần đầu đóng "cảnh nóng" với Thanh Hằng, Lương Thế Thành kể anh và bạn diễn ngồi lại phân tích sâu, cùng trao đổi để có màn thể hiện phù hợp. May mắn cả 2 hiểu ý nhau nên thực hiện những cảnh nhạy cảm khá thuận lợi.

Phim còn là màn hội ngộ của Thanh Hằng và đàn chị Hồng Ánh với 2 tuyến nhân vật đối đầu nhau. Họ rơi vào vòng xoáy tranh đoạt người đàn ông Dũng (Lương Thế Thành đóng) - nguồn cơn tạo ra mâu thuẫn.

Diễn viên Lương Thế Thành và Hồng Ánh.

Mesdames Thanh Sắc do Thắng Vũ đạo diễn, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở Sài Gòn vào năm 1963. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Từng một thời gắn bó, 2 người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 19/6.

Ảnh, clip: HK, NVCC