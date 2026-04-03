Dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc vừa chính thức tung teaser và poster, hé lộ 1 phần nội dung câu chuyện cùng bối cảnh Sài Gòn những năm 1960 hoa lệ.

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng đóng vai vũ nữ Sài Gòn khi trở lại màn ảnh rộng.

Trong phim, siêu mẫu Thanh Hằng đóng vai chính Cầm Thanh - vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành và là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô. Đối đầu với cô là Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ sàn nhảy nơi Cầm Thanh biểu diễn, vẻ ngoài nhiều toan tính.

Phim đánh dấu sự trở lại của siêu mẫu Thanh Hằng với điện ảnh, kể từ Chị chị em em 2019.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Hằng kể đây là bộ phim thử thách nhất từ trước đến nay với cô. Cuộc đời của vai vũ nữ có rất nhiều lát cắt mà nữ diễn viên chưa bao giờ nghĩ tới.

Thanh Hằng nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị tâm lý để đón nhận nhân vật. Cô dành 3 tháng học nhảy để đảm bảo hóa thân vai diễn trọn vẹn, cùng những phân đoạn nặng sẽ được hé lộ trong thời gian tới.

Thanh Hằng được ông xã Trần Nhật Minh động viên, hỗ trợ quá trình quay phim.

Quá trình đóng phim, Thanh Hằng may mắn được ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh đồng hành sát sao. Cả 2 vợ chồng thường trao đổi, tìm thêm điểm thú vị để phát triển tâm lý nhân vật Cầm Thanh.

“Anh đọc kịch bản chung với tôi và hay có nhiều thắc mắc. Chính điều đó bổ sung thêm nhiều góc nhìn và chiều sâu cho nhân vật. Anh Minh rất tôn trọng tôi, không xen vào nội dung phim dù có cảnh nóng hay không”, Thanh Hằng kể.

Phim còn là màn tái ngộ giữa Thanh Hằng và Hồng Ánh sau 8 năm kể từ Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Khác với tình bạn đẹp trong phim trước, 2 nhân vật của họ lần này ở 2 chiến tuyến đối lập với những toan tính, hơn thua xuất phát từ mâu thuẫn ngầm bấy lâu.

Teaser phim "Mesdames Thanh Sắc"

Teaser mở đầu bằng không khí sôi động, náo nhiệt tại vũ trường Kim Đô danh tiếng của Sài Gòn thập niên 1960. Tại đây, Thanh Hằng trong vai Cầm Thanh - đệ nhất vũ nữ - xuất hiện quyến rũ và cuốn hút trong những bước nhảy nóng bỏng.

Điểm nhấn gây ám ảnh nhất trong teaser chính là phân cảnh Cầm Thanh bị tra tấn tàn bạo. Hình ảnh cô bị nhấn đầu vào bể cá, vùng vẫy trong vô vọng giữa làn nước gây chú ý.

“Tôi xem lại hậu trường mà ứa nước mắt, cũng không hiểu vì sao lúc đó mình chịu được đến vậy. Khúc bị nhấn đầu vào bể cá, tôi tưởng mình ngộp nước chết tới nơi vì không thở được”, Thanh Hằng nhớ lại.

Ở phân đoạn sau, cảnh Cầm Thanh khóc thảm dưới cơn mưa tầm tã, hé lộ sự thê lương và bi kịch của số phận nhân vật.

Phim hé lộ màn đối đầu căng thẳng giữa 2 nhân vật do Thanh Hằng và Hồng Ánh đóng.

Mesdames Thanh Sắc lấy cảm hứng từ sự kiện có thật từng gây rúng động Sài Gòn vào năm 1963, do Thắng Vũ đạo diễn.

Phim xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, 2 người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Phim đầu tư xây dựng bối cảnh Sài Gòn xưa xa hoa, phục trang lộng lẫy, âm nhạc bắt tai và dàn diễn viên thực lực. Dự án chính thức khởi chiếu vào ngày 19/6.

Ảnh, clip: NVCC