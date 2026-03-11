Ngày 11/3, China Times đưa tin một tình huống bất ngờ tại lễ trao giải Oriental TV Quality Micro-Drama Ceremony đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, khi MC Bách Khắc Lực đang dẫn chương trình, khách mời Hướng Tá (42 tuổi) bước lên sân khấu biểu diễn một bài quyền. Trong lúc trình diễn, nam diễn viên bất ngờ tung cú đá về phía mặt người dẫn chương trình.

Diễn viên Hướng Tá.

Một số khán giả cho rằng động tác chỉ lướt ngang qua mặt, trong khi ý kiến khác nhận định anh đã dừng lại trước khi chạm vào. Dù vậy, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều cư dân mạng nhận xét hành động khá mạo hiểm. Đoạn video nhanh chóng lan truyền và leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Sau khi sự việc gây chú ý, Bách Khắc Lực đăng video giải thích. Anh cho biết sáng hôm sau thức dậy đã thấy điện thoại tràn ngập tin nhắn và thông báo gắn thẻ. “Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp rực rỡ của Lưu Hiểu Khánh, không ngờ chỉ một cú đá của Hướng Tá lại đưa chúng tôi lên top tìm kiếm”, nam MC nói.

Anh kể sau khi hát xong, Hướng Tá biểu diễn một bài quyền ngay trên sân khấu. Bách Khắc Lực còn khen hiếm khi thấy ai mặc vest nhung mà vẫn đánh quyền mượt mà như vậy, nhưng ngay sau đó nam diễn viên bất ngờ tung cú đá khiến anh thoáng sững người.

Nam MC thừa nhận phản ứng ban đầu khá bất ngờ. Khi xem lại đoạn ghi hình, anh cho biết có khoảng “0,01 giây” biểu cảm hơi khó chịu do tình huống không được sắp xếp trước nhưng sau đó nhanh chóng coi đây là một khoảnh khắc giải trí và tiếp tục dẫn chương trình.

Bách Khắc Lực cũng nói ngoài tình huống bất ngờ này, Hướng Tá thực tế rất lịch sự trong suốt sự kiện. Trong khi nhiều nghệ sĩ rời đi sau khi nhận giải, nam diễn viên gần như ngồi lại đến cuối chương trình. Anh cũng nhân dịp mời Hướng Tá tham gia podcast của mình để trò chuyện sâu hơn.

Ở phần bình luận, Hướng Tá trực tiếp gửi lời xin lỗi: “Tôi đã xem lại và suy nghĩ kỹ. Cú đá hôm qua khiến anh giật mình, thật sự xin lỗi, xin lỗi 100 lần”. Anh cũng vui vẻ nhận lời tham gia podcast, còn Bách Khắc Lực đáp lại: “Dù mưa gió thế nào, tôi vẫn chờ anh trong phòng thu”.

Nhiều cư dân mạng sau đó khen ngợi cách xử lý của MC, cho rằng phản ứng của anh “tinh tế và đầy thiện chí”.

Hướng Tá là con trai của "ông trùm showbiz Hong Kong" Hướng Hoa Cường.

Hướng Tá sinh năm 1984 tại Hong Kong, là diễn viên, người mẫu và doanh nhân của làng giải trí Hoa ngữ. Anh là con trai của nhà sản xuất nổi tiếng Hướng Hoa Cường và doanh nhân Trần Lam.

Nhờ nền tảng võ thuật và thể hình nổi bật, anh thường xuất hiện trong các phim hành động như Hoắc Nguyên Giáp, Đầu Danh Trạng, Thiên Tướng Hùng Sư... Về đời tư, Hướng Tá kết hôn với nữ diễn viên Đài Loan Quách Bích Đình vào năm 2019 sau khi quen nhau qua một chương trình truyền hình thực tế.