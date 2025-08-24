Sự kiện giới thiệu phim Khế ước bán dâu diễn ra tại Quận 10, TPHCM.

Đại diện ê-kíp là nhà sản xuất, diễn viên Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, tác giả tiểu thuyết gốc - nhà văn Thục Linh... Đạo diễn Lê Văn Kiệt, NSND Trung Anh và NSND Minh Châu vắng mặt do vướng lịch trình cá nhân.

Tại sự kiện, diễn viên Hữu Vi gây chú ý khi mặc lễ phục cưới thời Lê Trung Hưng kết hợp kính râm một cách kỳ quặc.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, anh cho hay: "Như mọi người biết tôi chưa cưới vợ, việc mặc đồ cưới đi vòng quanh trung tâm thương mại thế này ngại lắm. Tôi không biết người thời ấy thấy thế nào chứ tôi đang rất nóng. Không biết mọi người thấy sao? Mẹ bảo tôi mặc thế này trông giống Trư Bát Giới".

Thời trang kỳ quặc của Hữu Vi.

Hữu Vi còn xuống hàng ghế báo chí, truyền thông tạo dáng để người khác nhìn kỹ hơn. Nam diễn viên cũng gây tò mò bởi cử chỉ, tác phong có phần thiếu tự nhiên.

Phim Khế ước bán dâu xoay quanh cuộc đời Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, vô tình bị cuốn vào khế ước với quỷ dữ.

Chồng Nhài là Vũ Thế Định (Hữu Vi) - công tử của nhà họ Vũ. Gia tộc này có 3 nàng dâu nhưng người nhà nói chỉ Nhài "có thể thay đổi vận mệnh, phải sinh con trai để gánh vác đại nghiệp".

Cử chỉ thiếu tự nhiên của Hữu Vi

Phần giao lưu, diễn viên Lâm Thanh Mỹ nói vai Nhài khác hầu hết nhân vật từng đóng. Không còn chuyện tình "gà bông" nhẹ nhàng, trong sáng, 10X lần đầu đóng vai nàng dâu lại đặt trong bối cảnh phức tạp, tâm linh.

Trên phim trường, Lâm Thanh Mỹ cảm giác luôn có khoảng cách nhất định với Hữu Vi. Cô tin rằng sự cách biệt thế hệ (hai diễn viên hơn kém nhau 13 tuổi - PV) khiến hai người trò chuyện không hòa hợp.

Dù vậy, điều này lại vô tình trùng hợp với mối quan hệ giữa 2 nhân vật Nhài và Định. Bởi Nhài luôn thấy cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn, cố gắng kết nối nhưng không được chồng đáp lại.

Diễn viên Lãnh Thanh vào vai pháp sư.

Nghe chia sẻ từ Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi gượng gạo nói: "Lần đầu đóng cặp bạn diễn nữ có khoảnh cách tuổi tác chú - cháu cũng rất thú vị. Ngoài đời, chúng tôi xa cách thật, không biết có phải do Mỹ cảm thấy đây là điều cần thiết cho nhân vật không? Dù tôi đã rất nỗ lực tương tác nhưng vẫn có khoảng cách giữa hai người".

Diễn viên Lãnh Thanh vào vai một pháp sư - nhân vật đối trọng với thế lực hắc ám trong phim. Trước hàng trăm khán giả, anh đọc "Om mani padme hum" - câu chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát bằng tiếng Phạn nổi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng.

Diễn viên bật mí đã dành thời gian nghiên cứu tác phong sao cho vào vai "ngọt" nhất.

Phim còn có sự góp mặt của NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh... dự kiến ra rạp ngày 12/9 tới.