Cư dân mạng lan truyền loạt ảnh Huỳnh Hiểu Minh vui chơi tại Universal Studios Singapore. Nam diễn viên diện trang phục đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai, xuất hiện thoải mái giữa khu vui chơi đông đúc.

Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp xuất hiện cùng cô gái lạ ở Singapore.

Đáng chú ý, anh đi cùng một cô gái trẻ mặc áo 2 dây và quần jeans. Dù có trợ lý tháp tùng, cả 2 được cho là luôn kề sát trong suốt hành trình tham quan. Họ vừa ăn kem, vừa trò chuyện vui vẻ và thậm chí che chung một chiếc ô màu xanh, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ thân thiết.

Danh tính cô gái nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Một số nguồn tin cho rằng đó là Hồ Nhiên Nhi (27 tuổi), ca sĩ, nhạc sĩ sinh năm 1999 được biết đến nhiều với ca khúc Two Face. Tuy nhiên, cả 2 chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn.

Bạn gái mới kém 22 tuổi của nam diễn viên.

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh từng công khai hẹn hò với Diệp Kha vào năm 2024 sau khi ly hôn Angelababy.

Sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, Huỳnh Hiểu Minh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ với các phim như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải… Ngoài diễn xuất, anh còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

Nam diễn viên kết hôn với Angelababy năm 2015 trong một hôn lễ xa hoa bậc nhất làng giải trí Trung Quốc.

Đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy:

