Xuất hiện trong chương trình Vũ trụ lấp lánh xin chú ý, Huỳnh Hiểu Minh trực tiếp nhắc lại ồn ào từng gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc năm 2025.

Nam diễn viên “sốc” khi bị đồn thua sạch 1,03 tỷ NDT tại Macau (Trung Quốc), thậm chí phải thế chấp máy bay riêng và biệt thự để trả nợ.

Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng ẩn danh tháng 3/2025, đề cập một “siêu sao hạng A” đánh bạc suốt 7 ngày và thua số tiền khổng lồ. Ban đầu, dư luận hướng về Châu Kiệt Luân, buộc công ty quản lý của anh phải ra thông cáo bác bỏ.

Sau đó, tin đồn bất ngờ chuyển sang Huỳnh Hiểu Minh. Khi bị cư dân mạng chất vấn về khoản “thua 1 tỷ NDT”, nam diễn viên phải lên tiếng phủ nhận.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó khi cảnh sát vào cuộc điều tra và bắt giữ một người đàn ông họ Từ (36 tuổi). Người này thừa nhận sử dụng ứng dụng AI tạo nội dung tự động, nhập các từ khóa như “nam minh tinh”, “Macau”, “nợ cờ bạc” để sản xuất bài viết giả nhằm thu hút lượt xem và kiếm tiền quảng cáo. Đối tượng sau đó bị xử phạt hành chính vì hành vi phát tán tin đồn, gây rối trật tự xã hội.

Theo Huỳnh Hiểu Minh, điều khiến anh lo ngại không nằm ở nội dung vô lý mà ở việc nhiều người tin đó là sự thật khi tin giả lan truyền với tốc độ chóng mặt nhờ công nghệ AI. Nam diễn viên nhấn mạnh: “AI hiện nay có thể tạo ra những câu chuyện nửa thật nửa giả, nghe qua tưởng vô lý nhưng lại dễ lan truyền. Lần đó thực sự gây tổn hại lớn cho tôi”.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hoa ngữ.

Sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, Huỳnh Hiểu Minh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ với các phim như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải… Ngoài diễn xuất, anh còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

Nam diễn viên kết hôn với Angelababy năm 2015 trong một hôn lễ xa hoa bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Cặp đôi có 1 con trai trước khi tuyên bố ly hôn vào năm 2022.

