Ngày 5/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin Huỳnh Hiểu Minh vướng ý kiến trái chiều khi chia sẻ hình ảnh cùng con trai 9 tuổi đạp xe trên đường phố Thượng Hải.

Trước đó, nam diễn viên đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc 2 cha con tận hưởng buổi đạp xe. “Cùng con trai đạp xe, tranh thủ thời tiết đẹp để ra ngoài vận động”, anh viết. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng chỉ ra hành động này vi phạm quy định giao thông, bởi trẻ em dưới 12 tuổi tại Trung Quốc không được phép điều khiển xe đạp trên đường.

Hình ảnh do Huỳnh Hiểu Minh đăng tải.

Hàng loạt ý kiến chỉ trích cho rằng Huỳnh Hiểu Minh thiếu cẩn trọng, thậm chí đặt câu hỏi về ý thức làm gương của người nổi tiếng. Trước phản ứng gay gắt, nam diễn viên đã nhanh chóng xóa bài đăng.

Không lâu sau, anh đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận sai sót và bày tỏ sự hối tiếc. Huỳnh Hiểu Minh cho biết bản thân “vô cùng áy náy” khi chưa nắm rõ quy định pháp luật, đồng thời khẳng định với vai trò người cha, anh cần đặt sự an toàn và việc tuân thủ quy định lên hàng đầu.

Nam diễn viên cũng tiết lộ đã chủ động đến cơ quan chức năng để xin chịu xử phạt, tuy nhiên do đang trong kỳ nghỉ nên chưa được tiếp nhận. Anh cam kết sẽ quay lại làm việc với cơ quan giao thông trong thời gian tới và chấp nhận mọi hình thức xử lý.

Nam diễn viên chủ động đến cơ quan chức năng để nộp phạt.

Cậu bé trong bức ảnh là con trai của Huỳnh Hiểu Minh và vợ cũ Angelababy, sinh năm 2017. Sau khi ly hôn vào năm 2022, cả 2 vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là nam diễn viên, ca sĩ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh nổi tiếng.

