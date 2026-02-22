Ngày 22/2, Fox News đưa tin Jessica Alba đang tận hưởng kỳ nghỉ biển tại Miami, Florida (Mỹ). Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên 45 tuổi chia sẻ loạt ảnh diện bikini, tự tin khoe vóc dáng săn chắc, nóng bỏng.

Trong bộ ảnh, cô cũng công khai khoảnh khắc thân mật tại nhà hàng cùng bạn trai Danny Ramirez (34 tuổi) sau khi bị bắt gặp có cử chỉ tình tứ trên biển.

Jessica Alba khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 45.

Jessica xác nhận mối quan hệ với Danny vào tháng 10/2025, sau khi cả 2 bị phát hiện đi nghỉ cùng nhau tại Úc. Tin đồn hẹn hò thực tế đã rộ lên từ tháng 7/2025. Dịp năm mới, cô tiếp tục đăng ảnh đón năm mới tại Mexico, trong đó có đoạn video nam diễn viên nghiêng người hôn cô.

Cặp đôi bị bắt gặp tình tứ trên biển.

Chuyện tình mới của Jessica diễn ra sau khi cô và nhà sản xuất phim, doanh nhân Cash Warren tuyên bố ly thân vào tháng 1/2025. Trong đơn ly hôn, cô cho biết cả 2 “vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và sẽ luôn là gia đình vì các con”.

Vụ ly hôn được hoàn tất pháp lý vào 13/2/2026, khép lại chương hôn nhân bắt đầu từ năm 2008.

Nữ diễn viên kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ.

Sinh năm 1981 tại California, Jessica Alba là một trong những biểu tượng gợi cảm của Hollywood đầu những năm 2000. Cô tạo bước ngoặt với series Dark Angel (Thiên thần bóng tối), vai diễn mang về đề cử Quả cầu vàng và giúp cô trở thành gương mặt triển vọng.

Sau đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với Fantastic Four và Sin City, cùng nhiều dự án thương mại thành công khác.

Jessica Alba và bạn trai kém tuổi: