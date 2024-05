Theo Variety, tác phẩm Sex and the City bản mới bắt đầu quay hình từ tháng 5, dự kiến phát sóng trong năm 2025. Sarah Jessica Parker - nữ chính của phim vừa đăng tải tạo hình vai diễn của bà.

Trong loạt ảnh, nữ minh tinh khoe phong cách thời trang "độc lạ" với màu sắc rực rỡ, phối cùng nhiều phụ kiện.

Sarah Jessica Parker tự tin khoe dáng với váy xuyên thấu. Trang phục không được đánh giá cao vì rườm rà, phản cảm.

Bộ váy của thương hiệu Simone Rocha thu hút ánh nhìn của người đi đường. Trang phục với tông màu nude, thiết kế xuyên thấu để lộ phần nội y màu đen bên trong. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu váy này phản cảm, càng không phù hợp với sao nữ 59 tuổi.

Sarah trông rườm rà, cũ kỹ với bộ váy thập niên 1980.

Trước đó, Sarah chia sẻ bộ cánh khi quay phim ở công viên Quảng trường Washington, Manhattan. Nữ diễn viên bị nhận xét luộm thuộm với váy dài, đội mũ dáng đám mây, đi guốc gỗ. Một bình luận nhận xét bà "trông như búp bê cũ", nhận hàng nghìn lượt "like".

Nữ minh tinh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng thon thả ở tuổi U60. Bà không ngại phô diễn vẻ đẹp, khí chất của mình qua nhiều phong cách thời trang. Dù vậy, không ít lần Sarah bị chê bai vì cố gắng "trẻ hóa", diện những thiết kế không phù hợp.

Sarah Jessica Parker sinh năm 1965, là diễn viên, nhà sản xuất phim kiêm nhà thiết kế thời trang. Bà được biết đến với vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình Sex and the City của HBO (1998–2004). Bộ phim mang về cho nữ diễn viên hai giải Emmy ở hạng mục Series phim hài nổi bật và Nữ diễn viên chính nổi bật.

Trong sự nghiệp diễn xuất, ngôi sao Hollywood 59 tuổi còn giành thêm bốn giải Quả cầu vàng bao gồm: Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Series phim hài và 3 giải Nhóm diễn viên xuất sắc. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục góp mặt trong phiên bản điện ảnh Sex and the City (2008) và Sex and the City 2 (2010).