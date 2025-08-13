Trong phim truyền hình Duyên, diễn viên Khánh Huyền đóng vai bà Hà, con dâu của ông bà chủ trang trại, chồng mất sớm, có con trai Hoàng Nam (Nhan Phúc Vinh đóng) và con gái Thảo Chi (Kiều Trinh Xíu).

Diễn viên Khánh Huyền và Thân Thúy Hà trên màn ảnh.

Chia sẻ với VietNamNet, Khánh Huyền kể chị nhận lời đóng phim đúng như tên gọi của phim - nhờ cơ duyên.

Ban đầu, diễn viên kẹt 1 dự án khác ngoài Hà Nội nên đành phải từ chối. Thế nhưng lịch quay ở Bắc sau đó bị hoãn, chị gọi kết nối lại để góp mặt.

Diễn viên đánh giá cao kịch bản phim bởi yếu tố mới mẻ, sự thú vị từ tính cách nhân vật đến nội dung. Khâu sản xuất của dự án cũng được đầu tư chỉn chu, khiến chị tin tưởng dự án sẽ được khán giả đón nhận.

Phim đánh dấu màn tái hợp của diễn viên Khánh Huyền với Nhan Phúc Vinh và Thân Thúy Hà. Cộng tác nhiều năm, họ có mối quan hệ thân thiết, gắn bó, xem nhau như gia đình trên phim trường.

Diễn viên Khánh Huyền bên cậu con trai lớn và con gái.

Trong phim, nhân vật bà Hà tính nghiêm khắc, nóng nảy và hà khắc với con. Tuy nhiên, Khánh Huyền kể ngoài đời hoàn toàn trái ngược.

Chị không áp đặt con cái, để các con lựa chọn và mình chỉ dõi theo, đóng vai trò chia sẻ, hỗ trợ khi cần thiết.

Sau nhiều năm làm nghề, Khánh Huyền giữ tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái. Diễn viên không cố ép bản thân lao lực, làm việc theo kiểu chạy show, chỉ nhận lời dự án khi cảm thấy thực sự phù hợp.

Diễn viên biết ơn ông xã luôn hỗ trợ, quán xuyến mọi việc để chị yên tâm làm nghề.

Chị biết ơn ông xã vì nhiều năm bên cạnh hỗ trợ, thay vợ quán xuyến nhà cửa trong những lần mình đi xa làm việc.

Hơn ai hết, bạn đời hiểu rõ chị yêu nghề và chỉ có thể làm công việc diễn xuất nên thấu hiểu, tạo mọi điều kiện thuận lợi.

Quan điểm cuộc sống của chị lúc này thế nào?, Khánh Huyền nói thuận theo mọi thứ tự nhiên.

“Theo tôi, quan trọng nhất là sự an yên, không phụ thuộc hay trông chờ vào bất cứ ai. Mọi thứ bên ngoài không tác động, ảnh hưởng đến niềm vui bên trong”, chị chia sẻ.

Nhiều năm qua, Khánh Huyền được khen là “người đẹp không tuổi”. Tuổi 54, diễn viên vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ từ sắc vóc đến thần thái.

Diễn viên tiết lộ ý thức gìn giữ từ thời trẻ. Chị nghiêm túc trong việc chăm sóc nhan sắc, tinh thần, không đợi khi có tuổi mới cố gắng níu giữ.

“Ngược lại tôi không phải người quá xót xa khi thấy mình già đi mỗi ngày. Quan trọng là tinh thần chứ bất cứ ai cũng không thể đi ngược quy luật cuộc sống”, Khánh Huyền kể.

Phim Duyên do Nguyễn Phương Điền đạo diễn, kể câu chuyện về 3 thế hệ - nơi tình cảm gia đình được gắn kết sâu sắc qua nỗ lực xây dựng và bảo vệ tổ ấm.

Thông qua hành trình của các nhân vật chính, bộ phim truyền tải thông điệp về ước mơ, sự bền bỉ và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn trong mỗi người.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh và Tăng Huỳnh Như trong phim.

Dự án cũng mang đến góc nhìn mới mẻ, nâng cao nhận thức về nông nghiệp xanh và khơi dậy tình yêu thiên nhiên trong lòng mỗi người.

Ngoài Khánh Huyền, phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Lam Tuyền, Đào Anh Tuấn, Thân Thúy Hà, Nhan Phúc Vinh, Trần Ngọc Vàng, Lý Hồng Ân… Phim Duyên phát sóng 21h tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên THVL.

Phân đoạn diễn xuất của Khánh Huyền trong phim "Duyên"

Ảnh, clip: NVCC