Ngày 2/11, tờ Enanyang đưa tin nữ diễn viên Lâm Hạ Vy gặp tai nạn trong quá trình quay phim Cuộc chiến hoa hồng và phải nhập viện điều trị. Trên Instagram, cô đăng tải hình ảnh ngồi xe lăn trong bệnh viện, chân trái bị thương không thể đi lại.

Nữ diễn viên ngồi xe lăn ở bệnh viện.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra khi đoàn phim đang quay tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Dù bị thương, Lâm Hạ Vy vẫn giữ tinh thần lạc quan, nhận được nhiều lời chúc sớm bình phục từ người hâm mộ. Cuộc chiến hoa hồng là dự án trọng điểm của TVB năm 2025, đánh dấu màn trở lại của cô sau thời gian vướng vào vụ kiện tài chính.

Trước đó, công ty Jadespring Limited từng đệ đơn yêu cầu tòa án tối cao Hong Kong tuyên bố phá sản đối với nữ diễn viên vào tháng 5. Tuy nhiên, sau đó Lâm Hạ Vy thông qua luật sư cho biết cô đã đạt được thỏa thuận hòa giải và khép lại vụ việc.

Sự cố pháp lý không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Lâm Hạ Vy. Cô vẫn duy trì phong cách sống sang trọng bên chồng – doanh nhân Mạc Tán Sinh, người sở hữu khối tài sản lớn và biệt thự cao cấp tại khu Thái Bình Sơn.

Sinh năm 1987, Lâm Hạ Vy là em họ tài tử Lâm Phong và gia nhập TVB năm 2011 và ghi dấu qua các phim Nghịch thiên kỳ án, Thừa thắng truy kích, Hàn Sơn tiềm long... Năm 2021, cô đạt danh hiệu Thị hậu TVB (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải thưởng TVB Anniversary Awards.

Năm 2024, Lâm Hạ Vy thành lập thương hiệu trang sức kim cương nhân tạo, thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và thành đạt.

Lâm Hạ Vy khoe giọng hát ngọt ngào: