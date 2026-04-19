Diễn viên Lan Phương vui mừng thông báo phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng mình tham gia đã đạt 50 tỷ sau 2 ngày chiếu sớm.

Dù tới 24/4 mới chính thức ra rạp nhưng các suất chiếu sớm của Phí phông đã kín lịch. Đây cũng là bộ phim được khán giả lựa chọn nhiều nhất ngoài rạp những ngày qua. Tính tới 8h sáng 19/4, Phí phông đã gần chạm 53 tỷ đồng. Trước đó, phim đạt 15 tỷ sau 6 giờ chiếu đầu tiên và nhanh chóng leo lên vị trí top 1 phim kinh dị có doanh thu chiếu sớm cao nhất.

Lan Phương tại sự kiện ra mắt "Phí phông" ở Hà Nội.

Phim do đạo diễn Đỗ Quốc Trung cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên Việt - Thái đình đám gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý và Nina Nutthacha Padovan - sao nhí tài năng từng gây chú ý trong series kinh dị ăn khách Tee Yod: Quỷ ăn tạng của Thái Lan.

Nam chính Kiều Minh Tuấn cho biết dù bộ phim hướng đến khán giả quốc tế, sức hấp dẫn cốt lõi vẫn nằm ở bản sắc rất Việt.

Kiều Minh Tuấn trong "Phí phông".

Sự xuất hiện của Phí phông đã nhấn chìm hoàn toàn các đối thủ còn lại ở phòng vé. Hẹn em ngày nhật thực - Quán quân suốt 3 tuần qua bị đẩy xuống vị trí thứ 2 phòng vé với doanh thu trong ngày cách biệt với Phí phông. Tuy nhiên hiện tác phẩm có NSND Lê Khanh, Thanh Sơn đóng đã vượt 112 tỷ đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về bom tấn Hàn Quốc Dưới bóng Điện Hạ. Sau 10 ngày công chiếu, phim đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng tại rạp Việt.