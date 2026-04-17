Diễn viên Quốc Tuấn sợ bị khán giả ghét vì vai diễn quá nanh nọc. 

Ê-kíp Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng gồm: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, Đoàn Minh Anh, Huy Tít, Lan Phương, Nguyễn Sỹ Hậu cùng đạo diễn Đỗ Quốc Trung vừa ra mắt truyền thông và khán giả Thủ đô.

Đáng chú ý, ê-kíp đã mời hơn 20 người dân tộc bản địa tại Mộc Châu - địa điểm ghi hình của bộ phim - xuống Hà Nội tham dự buổi công chiếu và trực tiếp giao lưu cùng dàn diễn viên. Sự hiện diện của những “khách mời đặc biệt” này đã góp phần làm nổi bật màu sắc văn hoá bản địa, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên tinh thần của bộ phim.

Gây tò mò tại sự kiện, diễn viên Lan Phương tiết lộ vai diễn của mình trong phim vẫn là một “ẩn số” thú vị. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mọi người có thể thấy trên poster không hề có tên của Phương và đến giờ phút này Phương cũng chưa biết mình sẽ xuất hiện trong phim như thế nào”. Diễn viên Lan Phương mong khán giả sẽ trực tiếp ra rạp để khám phá và lật mở vai diễn đặc biệt của mình trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, NSƯT Quốc Tuấn mang đến không khí sôi nổi với chia sẻ hài hước về hình ảnh “khó ưa” của mình trên màn ảnh: “Ngoài đời mọi người thấy tôi không đến nỗi ‘nanh nọc’ nhưng trong phim này có thể sẽ không ưa tôi lắm. Tất cả là tại đạo diễn Đỗ Quốc Trung”. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến báo chí và khán giả đã đến ủng hộ bộ phim ngay trong ngày đầu ra mắt tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, NSND Bùi Bài Bình cũng xúc động bày tỏ: “Cảm ơn các khán giả của Thủ đô hâm mộ điện ảnh nói chung và bộ phim nói riêng đã đến ủng hộ buổi ra mắt hôm nay. Đây là một phần thưởng lớn cho tập thể đoàn làm phim”. Qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm của toàn bộ ê-kíp trước sự kỳ vọng và tình cảm mà công chúng đã dành cho tác phẩm.

Trong buổi ra mắt, đạo diễn Đỗ Quốc Trung không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình thực hiện bộ phim. Anh chia sẻ đoàn phim đã trải qua quá trình làm việc đầy thử thách tại Mộc Châu trong những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất: “Chúng tôi đã làm bộ phim này trong những ngày lạnh nhất ở Mộc Châu, có những đêm phải thức trắng dưới lớp sương mù dày đặc''.

Song song với buổi ra mắt tại Hà Nội, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng khởi động các suất chiếu sớm trên toàn quốc và nhanh chóng ghi nhận doanh thu ấn tượng. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 10h ngày 17/4, bộ phim vượt mốc 22 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày mở bán vé sớm.

Không chỉ gây chú ý về mặt doanh thu, tác phẩm còn được đánh giá cao nhờ không khí rùng rợn được xây dựng chỉn chu, nhịp phim chặt chẽ và cách khai thác yếu tố tâm linh mang màu sắc văn hóa bản địa.

