Huy Tít là gương mặt diễn viên trẻ gây chú ý trong năm 2025 khi góp mặt đồng thời ở 2 dự án điện ảnh Mưa đỏ và phim truyền hình Có anh nơi ấy bình yên trên sóng giờ vàng VTV.

Mới đây, nam diễn viên ra mắt dự án điện ảnh thứ 2 Phí Phông. Anh đóng vai Đăm - chàng trai bản làng giữ vai trò như “người kể chuyện”, dẫn dắt khán giả bước vào những sự tích rùng rợn nơi rừng sâu núi thẳm.

Diễn viên Huy Tít, 24 tuổi. Anh từng gây chú ý khi đóng Tấn - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong "Mưa đỏ".

Chia sẻ với VietNamNet, Huy Tít nói cuộc sống thay đổi tích cực trong 1 năm qua. Nhờ Mưa đỏ, anh được mọi người biết đến và dành nhiều tình cảm đặc biệt.

"Tất nhiên, cát-sê và độ nhận diện của tôi cũng tăng theo. Nhưng là 1 diễn viên trẻ yêu nghề nên tôi không quá đặt nặng chuyện tiền nong. Tôi hạnh phúc vì được làm việc mình thích và theo đuổi đam mê tới cùng", anh bày tỏ.

Ngoài diễn xuất, Huy Tít kể anh có thêm công việc kinh doanh. Anh còn là cựu vận động viên đá cầu đội tuyển quốc gia, từng vô địch quốc gia trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất.

Nhờ thế, nam diễn viên có nền tảng kinh tế ổn định để bước chân vào nghệ thuật.

Huy Tít không thấy áp lực, trái lại đang tận hưởng hành trình đẹp đẽ này. Những va chạm nghề cho anh nhiều bài học, cố gắng không bị mang tiếng "một màu" trong mắt khán giả.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn đóng vai chính Còn - một pháp sư tập sự cùng em gái lên núi tìm cách cứu mẹ đang bị nguyền rủa. Đây là vai diễn nặng ký, đòi hỏi cao cả về thể lực lẫn tâm lý của nam diễn viên.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn "bầm đập" vì vai pháp sư.

Kiều Minh Tuấn đóng nhiều cảnh hành động, giằng co với thế lực hắc ám. Trong 1 cảnh quay, diễn viên bị treo ngược dưới mưa trong suốt thời gian dài.

Mỗi lần treo ngược lên, nam diễn viên nói cảm giác như bị tiền đình, 2 mắt căng ra. Kiều Minh Tuấn còn phải ngậm máu giả để diễn nhưng khi thoại thì máu tràn vào mũi, khiến anh gần như ngạt thở.

Trong quá trình ghi hình, sự cố cũng xảy ra khi phần cây dùng để treo Kiều Minh Tuấn bị gãy. May mắn ê-kíp phát hiện và can thiệp kịp thời nên anh không gặp tai nạn.

Phí Phông do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, khai thác truyền thuyết dân gian về loài quỷ khát máu vùng núi. Nội dung dõi theo 2 pháp sư tập sự lên đường giải cứu người mẹ bị nguyền rủa, đối mặt hàng loạt cái chết bí ẩn trong bản làng.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung và dàn diễn viên trong buổi giao lưu.

Trong quá trình truy tìm sự thật, họ bị cuốn vào những nghi ngờ và bí mật liên quan đến hai mẹ con mang dấu hiệu của giống loài Phí Phông.

Đây là một trong số phim kinh dị Việt kết hợp chất liệu dân gian với các nghi lễ tâm linh giàu giá trị văn hóa, đồng thời gây chú ý với bối cảnh trải dài từ thung lũng, rừng sâu đến hang động linh thiêng.

Ngoài Kiều Minh Tuấn và Huy Tít, phim quy tụ dàn diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan... Phim chính thức khởi chiếu từ 24/4.

