Diễn viên Lan Phương và chồng người Anh đã kết thúc cuộc hôn nhân sau 7 năm chung sống. Ngày 6/5 tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã giữ nguyên phán quyết cho Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng 2 con.

Diễn viên Lan Phương vực dậy sau ly hôn.

Thời gian qua, Lan Phương dần trở lại công việc, được nhận xét tích cực, rạng rỡ hơn. Nữ diễn viên cho biết việc quay trở lại màn ảnh là cách giúp bản thân tìm sự cân bằng và chữa lành sau biến cố đời tư. Nữ diễn viên song song đó quay lại với các sở thích trước đây như nhảy múa, chạy bộ để tinh thần được thư thái.

Diễn viên tự nhủ mạnh mẽ để chăm lo tốt bản thân và 2 con.

Hiện Lan Phương ưu tiên mọi thứ cho 2 con gái Lina và Mia. Cô tự tay chăm sóc con từ sinh hoạt đến học tập, luôn tạo cơ hội để gia đình gắn kết nhau hơn. Dịp hè, cô đưa hai bé vào TPHCM để con có thêm trải nghiệm mới. Ba mẹ con đi mua sắm, vui chơi, thưởng thức ẩm thực địa phương và du lịch ở các khu vực lân cận.

Sự trưởng thành của 2 con là điều Lan Phương quan tâm hàng đầu.

Lan Phương đặc biệt quan tâm đến tâm lý của con trong giai đoạn này. Cô đọc nhiều sách về nuôi dạy trẻ để tìm phương pháp phù hợp, giúp ích cho việc giáo dục trong quá trình trưởng thành của con.

Nữ diễn viên tâm sự hành trình ổn định tinh thần cho con khá khó khăn, nhất là khi vẫn đang phải tự chữa lành cho bản thân. Tuy vậy, cô cố gắng giữ tâm thế lạc quan nhất có thể.

Về mặt tài chính, Lan Phương có nguồn thu nhập từ việc diễn xuất, kinh doanh nhà hàng cũng như các hợp đồng quảng cáo. Khoản kinh tế này đủ giúp gia đình duy trì cuộc sống ổn định.

Diễn viên Lan Phương duy trì sức hút với phim ảnh.

Diễn viên Lan Phương tên đầy đủ là Nguyễn Lan Phương, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ vai diễn Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí.

Vài năm gần đây, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh như: Cả một đời ân oán, Gió ngang khoảng trời xanh, Đồng hồ đếm ngược, Cô gái đến từ hôm qua, Tết ở làng địa ngục, Phí phông… Hiện Lan Phương đang trở lại với một dự án phim mới.

Clip diễn viên Lan Phương dạy con gái nói

Ảnh, clip: FBNV