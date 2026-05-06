Lan Phương ăn mừng khi thắng kiện chồng Tây.

Diễn viên Lan Phương nhảy lên vì sung sướng sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của cô và chồng người Anh kết thúc sáng 6/5.

Phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội, xem xét kháng cáo của David Duffy về quyền nuôi 2 con chung. Chồng cũ của Lan Phương muốn tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm diễn ra tháng 9/2025 và trao lại quyền nuôi hai con Lina và Mia cho mình.

Phiên toà kết thúc sau 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm để Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc 2 con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé cũng như có quyền thăm nom các con.

Lan Phương cười rạng rỡ sau khi được xử thắng kiện. Ảnh: Yến Phạm

Chia sẻ với phóng viên sau khi kết thúc phiên phúc thẩm, nữ diễn viên nhảy lên vì vui sướng bởi đã chờ đợi ngày này từ lâu.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm xử vụ ly hôn của Lan Phương và David Duffy diễn ra ngày 17/9/2025. Sau phiên sơ thẩm, Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi 2 con gái. Hai bên thoả thuận chi phí cấp dưỡng nuôi con là 40 triệu đồng mỗi tháng đến khi các bé trưởng thành. Tuy nhiên sau đó chồng Tây đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Lan Phương và David Duffy quen nhau năm 2017. Họ đăng ký kết hôn và có con gái đầu lòng năm 2018. Tháng 3/2024, cặp đôi có thêm 1 cô con gái. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo ly thân chồng Tây và đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ cuối tháng 5/2025 khi con gái thứ 2 mới được 14 tháng tuổi. Lan Phương cũng cho biết từng trải qua thời gian trầm cảm nặng trước và sau khi ly hôn.

Hiện cô sống ở Hà Nội cùng 2 con gái và mới đây gây chú ý khi tham gia phim Phí phông đạt doanh thu hơn 180 tỷ đồng.