Gắn liền với những vai mẹ chồng cay nghiệt, bà hàng xóm đanh đá hay những nhân vật phản diện sắc sảo trên sân khấu lẫn màn ảnh, diễn viên Lệ Mỹ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả trong Những cô gái trong thành phố, Về nhà đi con, Quỳnh búp bê...

Khán giả nhớ vì những vai đanh đá, đó là niềm vui rất lớn

- Nhắc đến Lệ Mỹ, khán giả thường nhớ tới những vai đanh đá, ghê gớm. Chị nghĩ gì về "thương hiệu" này?

Tôi vui và tự hào khi khán giả nhớ đến với một dạng vai cụ thể, điều đó có nghĩa là mình đã làm tốt và để lại ấn tượng. Diễn viên nào cũng mong có được một dấu ấn riêng. Với tôi, việc khán giả gọi mình là "chuyên trị vai đanh đá, ghê gớm" không phải điều gì tiêu cực mà ngược lại đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực.

Diễn viên Lệ Mỹ vui vì "được khán giả ghét".

Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực khi bị coi là "một màu". Tôi coi đó là thế mạnh của mình. Thực tế, 10 vai tôi đóng có tới 9 vai bị khán giả ghét. Nhưng với tôi, càng bị ghét chứng tỏ vai diễn càng thành công.

Tất nhiên, tôi vẫn mong được thử sức với những vai hiền hậu, bi kịch hoặc hài hước để khán giả thấy một góc khác của Lệ Mỹ.

- Chị có thấy thú vị khi thường được đạo diễn "đo ni đóng giày" cho kiểu nhân vật này?

Thực ra từ khi còn trẻ, tôi đã thường xuyên được các đạo diễn giao cho những vai cá tính, từ sân khấu kịch cho tới phim truyền hình.

Mỗi diễn viên đều có gương mặt, giọng nói, vóc dáng và thần thái riêng. Các đạo diễn có con mắt nghề nghiệp rất tinh, họ nhìn thấy ở tôi những yếu tố phù hợp với các nhân vật phản diện nên mới giao vai.

Diễn viên rất đông, toàn người đẹp. Tôi không có lợi thế về ngoại hình nên thường được chọn vào các vai tính cách. Được "đo ni đóng giày" như vậy, tôi thấy đó là niềm tự hào chứ không hề áp lực.

- Tính cách trên phim với đời thực của chị có giống nhau?

Ngoài đời tôi khác hẳn trên phim. Để hóa thân vào những nhân vật như thế, tôi phải quan sát cuộc sống rất nhiều.

Tôi từng gặp và tiếp xúc với không ít người có tính cách gần giống các nhân vật trong kịch bản. Tôi ghi nhớ từ cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ cho đến thái độ của họ rồi chọn lọc để đưa vào vai diễn.

Có nhân vật tôi lấy một chút từ người này, một chút từ người kia. Khán giả đôi khi nói ngoài đời không có ai như thế nhưng tôi khẳng định là có thật. Phim là đời, đời như phim mà.

- Vai diễn nào khiến chị thấy ghét mà thích nhất?

Đó là vai bà mẹ chồng trong phim Bão trong cánh cửa. Nhân vật này hội tụ gần như mọi thói xấu: tham ăn, ích kỷ, cay nghiệt, khó tính. Khi xem lại, chính tôi còn thấy ghét nhân vật ấy. Nhưng tôi cũng thích nhất vì vai diễn tạo được phản ứng rất mạnh.

Khi phim phát sóng, nhiều người tìm đến Facebook của tôi nhắn tin chửi bới. Họ nói gặp tôi ngoài đời sẽ đánh. Có người còn nói rằng nếu ngoài đời tôi có con trai thật chẳng ai dám lấy. Thời điểm đó, cứ 100 bình luận thì 99 bình luận chửi tôi. Nghe thì buồn cười nhưng điều đó chứng tỏ nhân vật đã quá thuyết phục.

Nếu được đóng vai bi, sẽ "bê nguyên" cuộc đời mình lên phim

- Chị có mong muốn thử sức với những dạng vai khác?

Chắc chắn là có, diễn viên ai cũng muốn được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tôi nghĩ mình là diễn viên giỏi và tin hoàn toàn có thể đóng vai hiền, vai bi hay vai hài. Chỉ là từ trước đến nay, các đạo diễn vẫn ưu tiên giao cho tôi những vai phản diện vì đó là thế mạnh rõ nhất.

Nếu được đóng vai bi, tôi tin mình làm tốt. Chẳng cần phải lấy chất liệu ở đâu, cuộc đời tôi cũng là chuỗi bi kịch.

Hoàn cảnh tôi đặc biệt, éo le, lận đận về chuyện tình duyên. Chia tay người chồng đầu tiên, chúng tôi coi như là bạn. Tôi gặp lại chồng cũ đi ăn đi uống vui vẻ bình thường. Những gì khó khăn tôi cũng chia sẻ với anh ấy và ngược lại. Chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn ngày ở với nhau nhiều.

Người chồng thứ 2 là một lựa chọn sai lầm của tôi. Tôi không muốn nhắc tới anh ta và người đó cũng không xứng để tôi nhắc tới.

Người chồng thứ 3 yêu thương tôi hết mực đùng cái nhận "án tử" là ung thư rồi cũng nhanh chóng bỏ mẹ con tôi mà đi. Hiện tại 3 mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau. Cũng may nhờ có những vai được "đo ni đóng giày" đó, tôi mới tồn tại đến tận bây giờ.

- Có khi nào, diễn quá nhiều dạng vai đanh đá, về nhà chị không thể thoát vai?

Không, chỉ cần tẩy trang, thay quần áo là tôi trở lại với cuộc sống bình thường. Về nhà còn gia đình, con cái và nhiều việc phải lo nên tôi không có thói quen mang cảm xúc nhân vật vào đời sống.

- Trong suốt sự nghiệp, đâu là kỷ niệm hậu trường khiến chị nhớ nhất?

Có lần tôi chuẩn bị bước ra sân khấu thì chiếc áo dài bất ngờ bục chỉ đúng ở vị trí rất nhạy cảm. Hôm đó tôi mặc áo dài đỏ sẫm, bên trong cũng mặc áo đỏ. Tôi nhanh trí dùng cành đào cầm trên tay để che phần bị rách trong suốt tiết mục. May mắn là không ai phát hiện ra sự cố.

Có lần biểu diễn tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, tôi đi đôi giày mới. Vừa bước ra khỏi cánh gà, tôi trượt dài ra tận giữa sân khấu, tôi nhanh chóng đứng lên diễn. Khán giả tưởng tôi diễn tạo dấu ấn để ra sân khấu. Còn bạn diễn sau đó cười không ngớt, trêu tôi "khủng long" hạ cánh không an toàn.

Có lần, vào đúng đêm Noel, lúc gần 1h sáng, tôi có cảnh quay trong phim với cố nghệ sĩ Giang Còi. Trời rét căm căm nhưng tôi phải dội nước lạnh từ đầu xuống người. Lạnh đến thấu xương, nhưng khi hoàn thành, tôi thấy hạnh phúc vì mình đã làm hết sức cho vai diễn.

- Có cảnh quay nào khiến chị và đồng nghiệp cười đến mức không thể diễn tiếp?

Tôi và anh Quang Tèo từng có một cảnh quay mà cả hai cười đến chảy nước mắt. Đó là nhân vật mà chúng tôi gặp ở ngoài đời, chứng kiến nên hiểu câu chuyện. Đang diễn, anh Quang Tèo bật cười trước, khiến tôi cũng không nhịn được. Hai anh em phải dừng lại rất lâu mới quay tiếp được.

- Có khi nào bạn diễn sợ chị vì nhập vai quá đạt?

Có chứ! Nhiều diễn viên trẻ trước khi quay cảnh xung đột thường rất lo. Có đoàn phim còn phải nhắc trước: "Đừng đánh thật nhé!".

Với tôi, nếu nhân vật đang trong cơn ghen hay xung đột dữ dội mà chỉ diễn hời hợt sẽ không thuyết phục. Vì thế, đôi khi tôi đánh thật để tạo cảm xúc chân thực nhất. Nhiều bạn diễn từng "lãnh đủ" nhưng sau đó ai cũng hiểu đó là sự nghiêm túc của tôi với nghề.