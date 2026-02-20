Trong không gian biệt thự ngập tràn sắc xuân, gia đình ca sĩ Đăng Khôi quây quần trước cổng nhà được trang trí bằng những chậu cúc vàng rực rỡ và linh vật ngựa đỏ chào xuân Bính Ngọ.

Gia đình 5 người của Đăng Khôi rộn ràng sắc hồng.

Bên trong nhà, không gian sảnh được phủ đỏ bởi hàng chục chiếc đèn lồng và đèn trang trí truyền thống tạo nên bầu không khí Tết náo nức, sum vầy. Cặp đôi có với nhau 3 quý tử - Đăng Khang, Đăng Anh và Nguyễn Đăng Anh Tài.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tự tay cắm hoa ngày Tết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn cách đón Tết giản dị mà tinh tế khi tự tay cắm những bình hoa thược dược đa sắc và cành đào hồng rực trong căn bếp hiện đại.

Ninh Dương Lan Ngọc bên người thân dịp Tết.

Nhà diễn viên Lan Ngọc gây ấn tượng mạnh với cây hoa đỏ khổng lồ uốn lượn, điểm xuyết bằng những chú cá chép giấy màu đỏ - hồng bay bổng. Góc cầu thang còn được bổ sung linh vật ông địa và lân đỏ rực, mang đậm hơi thở văn hóa Nam Bộ truyền thống.

Phòng khách được bài trí theo tông đỏ - vàng chủ đạo với cành hoa mai vàng rực, chậu hoa nhỏ trang nhã và câu đối chúc mừng năm mới. Lan Ngọc diện áo dài đỏ quây quần cùng người thân - tất cả đều rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống sum vầy ấm áp những ngày đầu năm mới.

Mạnh Trường và gia đình đón Tết.

Không gian đón Tết Bính Ngọ tại căn hộ của diễn viên Mạnh Trường mang phong cách hiện đại - sang trọng với điểm nhấn nội thất tông xanh navy đậm cá tính. Phòng khách được bài trí công phu: đôi chậu cúc vàng, phía sau là cành đào cắm cao vút trong bình sứ. Hành lang và phòng ăn tiếp tục gây ấn tượng với cây quất đại sai trĩu quả vàng ươm.

Không gian sống của Midu.

Không gian đón Tết Bính Ngọ ở nhà Midu tối giản và tinh tế. Trần nhà cao vút với bức tranh sơn dầu khổ lớn tông xanh lá - xanh rêu - nâu đất treo trang trọng trên tường trắng. Sàn nhà bê tông mài láng kết hợp với bàn ăn gỗ nguyên khối thô mộc, ghế đan mây, sofa trắng ngà và thảm cói tự nhiên.

Midu chọn những cành cây khô dáng uốn lượn tự nhiên cắm trong bình gốm thủ công, cành đào và chậu cây xanh đặt sát vách kính nhìn ra khoảng sân ngoài trời xanh mát. Cô diện bộ đồ hồng pastel nhẹ nhàng, tỉ mẩn chỉnh từng cành hoa.

Nghệ sĩ hài Vân Dung rạng rỡ bên mâm cỗ ngày Tết

Không gian phòng khách nhà nghệ sĩ Vân Dung ấm cúng với cách bài trí truyền thống đậm chất Bắc. Trên bàn kính là cây quất sai trĩu quả vàng ươm cùng cành đào hồng đang nở rộ. Vân Dung diện đầm đỏ rực với cài áo đính đá cầu kỳ, rạng rỡ ngồi bên khay mứt Tết đủ màu sắc. Căn bếp tinh tươm nhà Vân Dung điểm xuyết bởi cành đào hồng và bó cúc vàng tươi.

Ảnh: FBNV