Thời trang của Lưu Diệc Phi trong những tập đầu "Câu chuyện hoa hồng":

Qua 1/4 chặng đường phát sóng, Câu chuyện hoa hồng liên tiếp trở thành đề tài hot trên các trang mạng xã hội, đặc biệt phần trang phục của nữ chính Lưu Diệc Phi gây chú ý vì quá đẹp.

Lưu Diệc Phi mặc đơn giản vẫn cuốn hút.

Đây phim truyền hình mới nhất của Lưu Diệc Phi, vừa ra mắt từ cuối tuần qua. Tác phẩm phát sóng sớm nhất vào 18h30 hàng ngày trên K+ song song với Trung Quốc.

Câu chuyện hoa hồng xoay quanh Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi), cô gái có biệt danh Hoa Hồng, sinh ra trong một gia đình trí thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Ở tuổi trưởng thành, cô gặp gỡ và phải lòng Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh đóng). Tuy nhiên, mối tình đẹp này lại không thể có một cái kết viên mãn. Vì những khác biệt trong cuộc sống, hai người chia tay.

Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh trong "Câu chuyện hoa hồng".

Ngay khi vừa ra mắt, Câu chuyện hoa hồng đã hứa hẹn trở thành phim hot mùa hè năm nay. Trên các mạng xã hội Trung Quốc, rating phim trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi vì nhanh chóng cán mốc rating 1.9% sau khi lên sóng tập đầu, vào top hot search trên Weibo. Đồng thời, Câu chuyện hoa hồng cũng là tác phẩm thuộc thể loại đô thị hiện đại có chỉ số truyền thông cán mốc 22.000 điểm nhanh nhất của nền tảng nội địa, chạm mốc 24.000 chỉ sau hơn 90 phút lên sóng.

Ngoài diễn xuất của dàn diễn viên và tình tiết phim, phần tạo hình cùng trang phục nhân vật Diệc Mai được xem là điểm cộng cho Câu chuyện hoa hồng. Giới truyền thông Trung Quốc thống kê Lưu Diệc Phi đã dùng tới 35 bộ xiêm y trong những tập đầu của bom tấn truyền hình này. Nhan sắc không khuyết điểm giúp nữ diễn viên cân mọi loại phong cách thời trang bất chấp khoảng cách tuổi thật giữa Lưu Diệc Phi và nhân vật Diệc Mai.

Nhan sắc cực phẩm của Lưu Diệc Phi.

Với phần tạo hình thời trẻ của Hoàng Diệc Mai, nữ diễn viên được trang điểm nhẹ nhàng, diện những trang phục khoẻ khoắn, năng động, mái tóc suôn dài thẳng tự nhiên làm điểm nhấn khiến nhiều fan phải cảm thán “quả thực rất thu hút”.

Trong những tập đầu, Lưu Diệc Phi diện rất nhiều kiểu áo sơ mi khác nhau. Một số blogger Trung Quốc tìm ra chiếc áo sơ mi màu vàng rộng thùng thình từng xuất hiện trong tập 1 đến từ The Frankie Shop có giá khoảng 3 triệu đồng, được cô nàng kết hợp với dép lê màu đen của Sergio Rossi - một thương hiệu giày dép đến từ Italy giá khoảng 7,3 triệu đồng. Cùng với thần thái của Lưu Diệc Phi khi nhập vai, outfit kiểu “giấu quần” này làm tôn vẻ giản dị, nữ tính cho Diệc Mai nhưng vẫn pha chút nghịch ngầm, bất cần.

Lưu Diệc Phi thay đổi phong cách liên tục.

Trong một phân đoạn khác, nhân vật Hoa Hồng (tên thân mật ở nhà của Diệc Mai) diện sơ mi ngắn tay màu kem ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vòng eo thon gọn. Không chỉ vậy, phần thiết kế cổ chữ V kèm tay phồng trở thành điểm nhấn khiến người mặc trở nên nữ tính, điệu đà như một cô công chúa nhỏ thanh tú.

Chiếc áo này được Lưu Diệc Phi mix kèm chân váy dáng chữ A màu vàng in hoạ tiết hoa lá cách điệu, mang thêm đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ. Cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra chiếc áo trong bộ đồ phong cách cổ điển, diễm lệ này do một thương hiệu thời trang đến từ Anh có tên Self Portrait thiết kế có giá khoảng 9 triệu đồng cho sản phẩm tương tự.

Lưu Diệc Phi quá trẻ so với tuổi 36 khi chọn phong cách này.

Khi tới công sở, Lưu Diệc Phi thường lưu ý chọn cho nhân vật của mình những outfit kiểu cổ điển, tối giản nhưng vẫn đem lại sự sang trọng, năng động cho người mặc, một trong số đó là kiểu phối áo sơ mi trắng kết hợp quần ống loe. Để thể hiện sự sành điệu, nữ diễn viên mix thêm với túi xách form cứng cùng tông màu khiến nhiều chị em công sở còn nói vui rằng hôm sau, họ muốn lên đồ y như Diệc Mai khi đến văn phòng.

Một trong những trang phục “đỉnh” khi đi làm của Diệc Mai phải kể đến sơ mi trắng dáng dài, được “tạo nét” thêm bằng chiếc khăn buộc ngang eo thay cho thắt lưng. Outfit này giúp mỹ nhân khoe trọn cặp chân dài thon gọn, kết hợp cùng chiếc túi xách màu đỏ mang tới vẻ thời thượng, thanh lịch. Theo một số nguồn tin từ cộng đồng fan Trung Quốc, chiếc túi xách có thể tới từ thương hiệu Valextra của Italy có giá trên 100 triệu đồng còn áo sơ mi dáng dài có giá khoảng 8 triệu đồng.

Lưu Diệc Phi "cân" mọi phong cách.

Trong một cảnh ở xưởng vẽ, thời điểm nhân vật Diệc Mai vẫn đang là sinh viên theo học tại trường Mỹ thuật, Lưu Diệc Phi diện váy sơ mi kẻ sọc với hai tông màu đen trắng kết hợp cùng giày theo kiểu dáng ballet, tóc thắt bím hai bên cho vai diễn của mình. Dù lấy bối cảnh ở thời kỳ những năm 2000, ê kíp vẫn khéo léo lồng ghép, sử dụng những item thời trang hợp mốt đương đại, chẳng hạn giày kiểu ballet vẫn đang thuộc top hot item trong các bộ sưu tập xuân hè năm nay.

Ngoài các trang phục nữ tính, Lưu Diệc Phi còn biến hóa với phong cách tomboy thể hiện những nét tính cách tinh quái, có phần nghịch ngầm của Diệc Mai thời sinh viên. Một trong những outfit khiến cộng đồng mạng xôn xao là sự phối hợp đơn giản giữa áo phông crop-top cùng quần yếm bò, giày thể thao và thêm chiếc mũ lưỡi trai khoẻ khoắn.

Đa số khán giả có chung nhận xét: “Lưu Diệc Phi 36 tuổi trong bộ trang phục này không khác gì một cô gái 18 tuổi”. Chiếc quần yếm bò cũng được một số blogger Trung Quốc khui giá khoảng 5,5 triệu đồng của The God Particle còn đôi giày Vittorio Ventura cũng có giá tương đương 5 triệu đồng.

Khi đi dự sự kiện, Hoàng Diệc Mai trở nên lộng lẫy với những bộ đầm dạ hội sang trọng quyến rũ. Một phân cảnh ghi dấu ấn visual đỉnh cao của Lưu Diệc Phi trong vai Hoa Hồng khi cô nàng khoác lên mình bộ xiêm y màu vàng kiêu sa tựa như một đoá hồng rạng rỡ tinh khôi. Nhiều khán giả xem xong phân cảnh này đã lập tức liên tưởng Diệc Phi tới nhân vật Bella xinh đẹp trong Người đẹp và quái vật.

Ngắm thêm loạt quần áo siêu sang của Lưu Diệc Phi trong phim

Quỳnh An

Ảnh: Internet