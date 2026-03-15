Theo Chinatimes, Lưu Diệc Phi ở tuổi trung niên vẫn miệt mài làm việc. Một ngày của cô luôn kín lịch với các hoạt động phim ảnh, dự sự kiện, đóng quảng cáo hay gặp gỡ đối tác...

"Cô ấy bận rộn đến mức không yêu đương hay bước vào 1 mối quan hệ tình cảm nào", tờ này viết.

Lưu Diệc Phi hoạt động nghệ thuật từ sớm nên bỏ lỡ thời gian tận hưởng cuộc sống. Khi sự nghiệp ổn định, diễn viên muốn dành thời gian khám phá thế giới bên ngoài. Minh tinh hạnh phúc vì bên cạnh luôn có mẹ - bà Lưu Hiểu Lợi đồng hành trên mọi hoạt động.

Suốt nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi không công khai hẹn hò. Người duy nhất cô xác nhận có mối quan hệ tình cảm là tài tử Hàn Song Seung Hun. Họ chia tay cuối năm 2017 sau thời gian ngắn quen nhau.

Diễn viên từng bị đồn yêu Lý Hiện khi đóng chung Đi đến nơi có gió. Tuy nhiên, công ty quản lý của 2 người đều lên tiếng phủ nhận.

Theo Sina, khối tài sản của Lưu Diệc Phi ước tính hơn 600 triệu USD (hơn 15 nghìn tỷ đồng - PV). Thu nhập của diễn viên đến từ các nguồn phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và đầu tư bất động sản.

Ngoài căn biệt thự rộng 16.700m2, minh tinh còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi giữ sức hút lớn trong làng giải trí. Ở mảng quảng cáo, cô đắt show sự kiện, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, trong đó có Louis Vuitton, Bvlgari, Tissot, Shiseido, Huawei... Với mỗi hợp đồng đại diện, cô thu về khoảng 25 triệu USD. Gần 5 năm qua, Diệc Phi làm gương mặt ảnh bìa cho hơn 10 tạp chí danh tiếng, nổi bật có Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar.

Dù giàu có, Lưu Diệc Phi kín tiếng và giản dị. Cô hạn chế phô trương lối sống xa hoa khi xuất hiện ở đám đông hay trên mạng xã hội. Lúc không đóng phim, diễn viên dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc đi du lịch.

Người đẹp nuôi 16 con mèo. Cô yêu thích loài vật này vì chúng tình cảm, dễ chăm sóc. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy chúng giống mình, quyết định theo trực giác, tùy hứng và không quy củ".

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là diễn viên 8X nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi lên nhờ các vai nữ thần trong tác phẩm cổ trang của Kim Dung như: Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2006...

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”. Nữ diễn viên để lại nhiều dấu ấn khi được đóng chính trong phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất. Cô cũng có nhiều dự án truyền hình nổi bật trong những năm qua, giúp giữ vững vị thế hàng đầu trong showbiz.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu