Ngày 4/6, Mã Đức Chung bất ngờ chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh. Trong ảnh, nam diễn viên mặc đồ bệnh nhân, tay cắm kim truyền dịch, trong khi chân phải được băng bó từ đầu gối xuống mắt cá chân.

Trên mạng xã hội, Mã Đức Chung cho biết chân phải của anh bị đau kéo dài từ đầu gối xuống mắt cá, kèm tình trạng viêm và sưng nghiêm trọng khiến anh phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ đã tiến hành hút dịch tích tụ để điều trị.

Hình ảnh do nam diễn viên đăng tải.

Nam diễn viên mô tả đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua cơn đau đến mức không thể đi lại. Vì lý do sức khỏe, anh buộc phải hủy lịch tham dự lễ khai mạc Ngày hội Triều Châu Hong Kong lần thứ 5 vào ngày 5/6 với vai trò đại sứ quảng bá.

Trước đó, Mã Đức Chung từng tiết lộ mắc viêm cột sống dính khớp. Có thời điểm bệnh tái phát nghiêm trọng khiến cơ thể cứng đờ sau khi ngủ dậy, thậm chí phải gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, anh đã kiểm soát tình trạng sức khỏe bằng việc tập luyện và điều chỉnh lối sống.

Mã Đức Chung phong độ ở tuổi 58.

Sinh năm 1968, Mã Đức Chung từng là cảnh sát trước khi chuyển sang làm người mẫu rồi gia nhập làng giải trí. Anh được khán giả biết đến qua các phim như Bước Ngoặt Cuộc Đời, Bao La Vùng Trời, Sóng Gió Khách Sạn... và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất TVB năm 2018 với Đội Cứu Hộ Sinh Tử.

Mã Đức Chung hiện vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực và thường xuyên tham gia các sự kiện trong và ngoài nước.

Nam diễn viên khoe giọng hát:

Nguồn: Sohu