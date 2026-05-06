Ngày 6/5, Sohu đưa tin nam tài tử Lý Gia Đỉnh trở thành tâm điểm vì lùm xùm gia đình sau khi vợ cũ qua đời. Theo đó, bà mất vào tháng 3 nhưng phải đến 10 ngày sau ông mới được con trai cả báo tin.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông không giấu được xúc động khi nhắc lại quãng thời gian khó khăn. Nam diễn viên cho biết nhiều năm qua vẫn chu cấp cho gia đình con trai cả với chi phí sinh hoạt ít nhất 50.000 HKD (hơn 160 triệu đồng) mỗi tháng, bao gồm tiền sinh hoạt, chăm sóc cháu và chi phí y tế cho vợ cũ.

Lý Gia Đỉnh chụp ảnh cạnh con trai cả và gia đình.

Nam diễn viên xuất hiện tiều tụy tại tang lễ vợ cũ.

Điều khiến ông đau lòng nhất là việc không được thông báo kịp thời khi vợ cũ qua đời. Thậm chí trước đó, con trai cả còn lấy lý do chi phí chữa bệnh để xin tiền, nhưng chỉ sau khi nhận được mới báo tin buồn. Dù đã ly hôn từ lâu, ông và vợ cũ vẫn có con chung nên việc không được gặp mặt lần cuối trở thành nỗi tiếc nuối lớn.

Nam diễn viên tiết lộ tổng số tiền đã hỗ trợ gia đình con trai cả trong nhiều năm ước tính gần 2 triệu HKD (hơn 6,7 tỷ đồng). Dù từng có thu nhập ổn định, ông cho biết hiện tài chính gần như cạn kiệt, thậm chí phải vay mượn.

Sức khỏe của ông cũng giảm sút rõ rệt, cân nặng chỉ còn khoảng 54kg. Trong khi đó, ông dành nhiều lời khen cho con trai út và con dâu. Đáng chú ý, để tránh việc 2 con trai mâu thuẫn sau khi mình qua đời, ông cho biết sẽ giao toàn bộ tài sản và lo hậu sự cho con trai út. Đồng thời, ông khẳng định không muốn tiếp tục gặp gỡ hay chu cấp cho gia đình con trai cả.

Lý Gia Đỉnh là diễn viên gạo cội của TVB.

Sự việc khiến nhiều khán giả xót xa khi một nghệ sĩ lớn tuổi phải đối mặt cùng lúc với nỗi đau mất người thân và rạn nứt gia đình.

Lý Gia Đỉnh sinh năm 1945, là diễn viên, đạo diễn và đầu bếp nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông là nghệ sĩ kỳ cựu của TVB, từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình võ thuật và hình sự như Nghĩa Bất Dung Tình, Hồ Sơ Trinh Sát, Cỗ Máy Thời Gian, Công Công Xuất Cung, Tinh Võ Môn... Ngoài diễn xuất, ông còn được yêu mến khi làm người dẫn các chương trình ẩm thực, đặc biệt là The Ah Ding Kitchen.

Lý Gia Đỉnh tại tang lễ của vợ cũ: