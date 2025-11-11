Ngày 11/11, tờ Daum đưa tin phiên tòa phúc thẩm tại Tòa hình sự Suwon đã xóa bỏ bản án sơ thẩm đối với Oh Young Soo (81 tuổi), nhận định không có cơ sở xác định ông thực hiện hành vi quấy rối tình dục. Trước đó, tòa sơ thẩm từng tuyên phạt tài tử 8 tháng tù treo, 2 năm thử thách.

Nam diễn viên gạo cội Oh Young Soo. Ảnh: Tư liệu

Vụ việc liên quan đến cáo buộc của một nữ diễn viên xảy ra vào mùa hè năm 2017 khi Oh Young Soo đang biểu diễn sân khấu tại Daegu. Nạn nhân cáo buộc ông ôm và hôn má mình 2 lần nhưng tài tử phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc suốt quá trình điều tra và xét xử.

Tòa phúc thẩm đánh giá lời khai của nạn nhân thiếu độ tin cậy, có mâu thuẫn giữa lời khai ban đầu tại trung tâm tư vấn và sau đó tại cơ quan điều tra. Ngoài ra, nhật ký của nạn nhân không ghi nhận sự việc quấy rối và việc Oh Young Soo gửi tin nhắn xin lỗi sau đó không đủ cơ sở kết tội.

Khi phán quyết được công bố, Oh Young Soo giữ im lặng, cúi đầu hơn 20 phút. Một số nhóm nữ quyền tham dự phiên tòa bày tỏ thất vọng trước phán quyết, trong khi tài tử chia sẻ ngắn gọn với báo chí: “Tôi kính trọng và biết ơn phán quyết sáng suốt của tòa án”.

Oh Young Soo sinh năm 1944, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1967, tham gia hơn 200 tác phẩm nổi bật như: Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, Thiên mệnh hoàng đế, Mai hoa kiếm, Nữ hoàng Seondeok và series Trò chơi con mực (Squid Game). Trong phim, ông vào vai Oh II Nam (người chơi 001) – nhân vật cao tuổi nhất và mắc ung thư não. Vai diễn này mang về cho Oh Young Soo giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2022.

Oh Young Soo trong phim "Squid Game":