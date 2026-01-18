Tuổi 50 vẫn trẻ trung, gợi cảm đốt mắt

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Thư kể vừa về Việt Nam ít ngày để giải quyết công việc, kết hợp đưa con gái thăm gia đình bên nội. Diễn viên cũng tranh thủ quay MV nhạc xuân và casting cho dự án phim mới. Sau khi hoàn thành mọi thứ, cô quay lại Mỹ đón Tết.

Diễn viên Minh Thư.

Hơn 10 năm định cư ở Mỹ, Minh Thư dần quen với nhịp sống. Văn hóa xứ người dạy cô sự tự lập, bản lĩnh và tinh thần nỗ lực.

Ngoài công việc kinh doanh mang lại kinh tế ổn định, diễn viên còn duy trì đam mê nghệ thuật. Mỗi cuối tuần, cô đều tất bật chạy show ca hát ở khắp các tiểu bang phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Diễn viên có công ty với đội ngũ nhân viên nhưng gần như phải lo liệu hết mọi việc. Tuy áp lực, cô vui vì bản thân tạo ra được giá trị, có thể làm chỗ dựa cho mẹ và con gái.

“Tôi cầu tiến nhưng không tham vọng, để mọi thứ trôi đi như lẽ tự nhiên. Tôi cố gắng giữ guồng quay đều đặn, thoải mái. Nhìn lại, tôi hài lòng với lựa chọn sang Mỹ ngày ấy”, Minh Thư kể.

Ngày rảnh, cô dành thời gian cho bản thân và cô con gái Bảo Ngọc. Sở thích của Minh Thư là nấu ăn, làm vườn, du lịch và tụ họp mọi người. Diễn viên hài lòng với cuộc sống bình yên, không xô bồ.

Từ khi mới vào nghề, Minh Thư nổi tiếng với hình ảnh sexy, gợi cảm. Đến nay bước vào tuổi trung niên, cô vẫn trung thành với phong cách này.

Minh Thư ưa chuộng các bộ váy ngắn, phom dáng ôm dù trong đời thường hay đi diễn.

Minh Thư chuộng các bộ váy màu sắc, tôn dáng gợi cảm.

Minh Thư tiết lộ bí quyết giữ dáng là nhờ tập thể dục đều đặn. Mỗi tuần, cô dành ít nhất 4 buổi đến phòng tập nhảy để đốt calo, giải phóng năng lượng cơ thể.

Minh Thư không cố ép mình kiêng khem, thay vào đó ăn uống có chừng mực. Vốn thích tiệc tùng, cô cho phép bản thân thoải mái thưởng thức món ngon bên bạn bè, người thân.

“Tôi vốn lạc quan, không cố suy nghĩ để bản thân rơi vào trạng thái nặng nề. Tinh thần là quan trọng nhất, có thể vì vô tư nên mọi người hay bảo tôi trẻ lâu”, Minh Thư tếu táo.

Theo đuổi phong cách sexy khiến Minh Thư vướng không ít ý kiến trái chiều. Mỗi ngày, cô nhận vài bình luận khiếm nhã, tiêu cực.

Diễn viên từ lâu vốn đã quen dần điều này nên chọn cách tích cực đối diện. Với những góp ý mang tính thiện chí, cô sẵn sàng lắng nghe và tương tác. Ngược lại, lời hạ bệ, cay độc, cô để ngoài tai và bấm nút “chặn”.

Sống kín tiếng, nhiều người theo đuổi vẫn độc thân

Minh Thư trắc trở tình duyên, hiện vẫn độc thân.

Sự nghiệp suôn sẻ song đường tình duyên của Minh Thư nhiều trắc trở. Cô trải qua một cuộc hôn nhân với người đàn ông kém tuổi. Họ có một cô con gái và ly hôn chỉ sau 2 năm. Năm 2014, nữ diễn viên đưa con sang Mỹ định cư.

Dù cởi mở trên mạng xã hội, Minh Thư giữ đời tư kín tiếng. Cô không chia sẻ nhiều về đời tư và bày tỏ mong muốn được tôn trọng góc riêng. Diễn viên nói trông bề ngoài cô phóng khoáng nhưng bản thân rất truyền thống trong chuyện tình cảm.

Nhiều năm qua, Minh Thư được nhiều đàn ông ngỏ ý làm quen, theo đuổi. Tuy nhiên, cô chưa tìm được người phù hợp để tiến tới mối quan hệ lâu dài nên lựa chọn độc thân.

Minh Thư nói vì nhịp sống bận rộn, một phần khác do đã 1 mình nhiều năm nên dần thích nghi. Dẫu đôi lúc trống trải, cô nhanh chóng gạt qua cảm xúc để dành thời gian tận hưởng niềm vui riêng, vừa lo cho mẹ và con gái.

Diễn viên tìm niềm vui trong công việc, không nặng lòng chuyện tình cảm.

Cô quen với cuộc sống đơn độc, đôi lúc “chai sạn” với nó. Suy nghĩ của diễn viên về chuyện tình cảm cũng khác thời trẻ nhiều. Cô không mong chờ hay cưỡng cầu, để mọi thứ tùy duyên.

Truân chuyên trong tình cảm, Minh Thư chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu. Diễn viên đặt nặng cảm xúc, sự hòa hợp lên hàng đầu, thay vì các tiêu chuẩn về ngoại hình hay kinh tế. Cô mong tìm được người đàn ông tâm lý, biết thông cảm và thấu hiểu mình.

“Đặc thù công việc của tôi thường đi diễn xa, tiếp xúc nhiều khán giả nam nên tôi mong người ấy đừng ghen tuông. Nếu không hiểu mà dẫn đến bực dọc, dằn vặt nhau suốt ngày mệt mỏi lắm. Như thế chẳng thà cô độc còn sướng hơn”, cô nói.

Hồi tháng 2/2025, Minh Thư vướng tin làm đám cưới với tài tử Lý Hùng. Diễn viên từng không ít lần bị đồn hẹn hò với các đồng nghiệp và phải lên tiếng đính chính tránh hiểu lầm.

Ở xứ người, Minh Thư vẫn háo hức mỗi dịp Tết đến. Cận kề xuân, cô tạm gác công việc để trang hoàng nhà cửa. Diễn viên tự tay sắm sửa đủ loại hoa tươi, bánh mứt và nấu vài món quê.

Với Minh Thư, Tết chỉ thực sự ý nghĩa khi các thành viên quây quần bên nhau trong bữa cơm. Cô luôn cố gắng để mọi người trong nhà có cái Tết đoàn viên trọn vẹn.

Vài năm trước, do Tết rơi vào ngày cuối tuần nên Minh Thư phải đi diễn, không thể ở nhà sum vầy. Năm nay, cô rảnh rỗi hơn nên có nhiều kế hoạch du xuân, tụ họp bạn bè, đi chợ Tết.

"Xa quê, tôi cố gắng giữ nét truyền thống của Tết. May mắn khu tôi ở có đông người Việt nên mọi người trong những ngày này đều rộn ràng không khí. Với tôi, 'mùi Tết' là ký ức, là kỷ niệm, là năm tháng không thể nào quên", diễn viên hồi tưởng.

Clip diễn viên Minh Thư trong phim "Gái nhảy"

Minh Thư sinh năm 1976 tại TPHCM. Cô nổi danh sau khi hóa thân xuất sắc thành một cô gái làng chơi mang số phận bất hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Sau dự án, Minh Thư tham gia một số phim truyền hình và điện ảnh như Lọ lem hè phố, Hương phù sa, Lấy vợ Sài Gòn, Quý cô tuổi Dần... Cô cũng đóng quảng cáo, MV, làm người mẫu nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm. Năm 2009, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Minh Thư bất ngờ "lên xe hoa" cùng chồng doanh nhân. Hôn nhân của nữ diễn viên đổ vỡ năm 2011. Sau đó, cô và con gái sang Mỹ định cư.

Ảnh, clip: NVCC