Chia sẻ với VietNamNet, Ngân Hòa cho biết đã hoàn thành ca ghép thận từ tháng 2. Thời gian qua, diễn viên tích cực nghỉ ngơi, ăn uống và sinh hoạt theo chỉ định của bác sĩ để sức khỏe sớm hồi phục.

Diễn viên Ngân Hòa rạng rỡ sau 1 năm điều trị suy thận.

“Những gì tích cực, lạc quan tôi cố gắng lan tỏa, còn những điều tiêu cực tôi xin giữ lại. Tôi cảm ơn mọi người dành sự quan tâm”, Ngân Hòa chia sẻ.

Nữ diễn viên 9X tâm sự cô không muốn lấy lòng thương cảm của người khác bằng chuyện bệnh tật. Hiện dù sức khỏe đã ổn định hơn nhưng Ngân Hòa vẫn phải tái khám định kỳ và uống thuốc mỗi ngày.

Diễn viên biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn đồng hành trong suốt quá trình chữa bệnh. Chính sự yêu thương từ khán giả là động lực giúp cô bước qua chuỗi ngày tháng chông chênh.

Diễn viên dần trở lại công việc sau giai đoạn biến cố.

Qua biến cố sức khỏe, Ngân Hòa dần trở lại với công việc. Sau vai “tiểu tam” Trang gây sốt trong Bóng ma hạnh phúc, cô nhận dạy học ngoại ngữ cho các em học sinh để có thêm trải nghiệm và thu nhập.

Diễn viên vẫn duy trì sáng tạo nội dung trên các nền tảng để giữ kết nối với khán giả. Ngân Hòa vừa nhận lời tham gia 1 vai diễn trong phim điện ảnh và sẽ sớm được công bố sắp tới.

“Trăn trở duy nhất hiện tại của tôi là làm sao quay lại với nghề một cách bền vững hơn. Sau những gì trải qua, tôi không còn đặt nặng việc phải làm thật nhiều mà làm sao để mỗi dự án mình tham gia đều thật sự có ý nghĩa”, cô trải lòng.

Ngân Hòa tích cực chia sẻ cuộc sống, công việc trên mạng xã hội.

Ngân Hòa chủ động tạo fanpage, thường xuyên đăng tải ảnh hàng ngày trên mạng xã hội. Diễn viên mới đây có chuyến du lịch tại Đà Lạt cùng gia đình. Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, cô diện loạt váy áo, tóc ngang vai với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Ngân Hòa được khán giả nhận xét trông tươi tắn, rạng rỡ sau 1 năm điều trị bệnh.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, sau đó theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Ngân Hòa góp mặt trong một số phim như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

Ngân Hòa phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu và viêm gan khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM hồi năm 2023. Đến tháng 2/2025, nữ diễn viên được bác sĩ chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Vlogs ở quê của diễn viên Ngân Hòa

Ảnh, clip: FBNV