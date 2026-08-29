Tương tự như mùa phim Tết và 30/4-1/5, kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài là thời điểm vàng của các rạp chiếu. Năm ngoái phim Mưa đỏ đã làm nên lịch sử với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu và trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 700 tỷ đồng. Do vậy năm nay loạt phim Việt cũng được kỳ vọng sẽ nối dài kỳ tích của Mưa đỏ.

Cảnh trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Mang âm hưởng tinh thần yêu nước, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập dự kiến ra rạp từ 28/8 nhưng sau đó để tránh đụng độ với hai phim Việt Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu nên đã đẩy lịch chiếu sớm hơn. Kết quả, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có hơn 1 tuần tung hoành ngoài rạp mà không bị đối thủ cản trở, sớm vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng vào ngày 24/8 và bỏ xa doanh số 2 phim còn lại.

Huỳnh Lập đã ấp ủ ý tưởng cho Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ngay trong giai đoạn sản xuất Nhà gia tiên. Tới khi trực tiếp hoà mình vào bầu không khí rộn ràng mừng đại lễ 30/4 và 2/9, cảm nhận tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, rồi tham gia chương trình Sao nhập ngũ, Huỳnh Lập càng thôi thúc hiện thực hoá câu chuyện lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính. Nhưng Nghỉ hè sợ nghỉ hưu không thuộc dòng phim chiến tranh - lịch sử mà chỉ thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ về ký ức của thế hệ ông cha, để từ đó nhắc nhở khán giả thêm trân trọng cuộc sống hòa bình ở hiện tại.

Tuấn Trần trong "Hộ linh tráng sĩ".

Hộ linh tráng sĩ lấy bối cảnh thời vua Đinh Tiên Hoàng được đầu tư lên tới 100 tỷ đồng với dàn cast đình đám như: Tuấn Trần, NSND Như Quỳnh, NSƯT Chiều Xuân, Oanh, Đỗ Thị Hải Yến, Lê Vũ Long, Trần Thiên Tú, Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan... đã chiếu sớm từ 25/8 trước khi chính thức ra rạp từ 28/8.

Trong khi đó, Quý tử vượt giàu của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, ra rạp từ 28/8. Dự án mới nhất của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thuộc thể loại hài - gia đình xoay quanh cặp vợ chồng vô cùng giàu có quyết định giả nghèo trong 10 năm để dạy con trở thành người kế nghiệp xuất sắc nhất.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trong "Quý tử vượt giàu".

Ngoài 3 phim Việt, rạp Việt dịp này còn sôi động với sự xuất hiện của phần phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy: Phiên bản kỷ niệm 25 năm, đưa khán giả một lần nữa bước vào thế giới phù thủy đầy kỳ diệu của Hogwarts. Đặc biệt, lần tái chiếu này còn mang đến 12 phút nội dung chưa từng được công bố, hứa hẹn trở thành trải nghiệm không thể bỏ lỡ với các fan Harry Potter.

Đạo diễn Na Hong-Jin cùng dàn diễn viên chính của HOPE - Vùng tử địa cũng đã xác nhận đến Việt Nam nhân dịp phim công chiếu, hứa hẹn tạo nên một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý nhất thời điểm này. Đoàn phim dự kiến có mặt tại Việt Nam trong 2 ngày 1 và 2/9 đồng thời sẽ tham gia sự kiện công chiếu cùng chuỗi hoạt động giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM. Bom tấn Hàn sẽ có các suất chiếu đặc biệt trong 3 ngày: 1, 2 và 3/9, Việt Nam chính thức trở thành một trong những thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á được đón xem tác phẩm này.

Cảnh trong phim "Harry Potter và Hòn đá phù thủy".

Khán giả thích phim hành động và siêu sao Jason Statham sẽ được thưởng thức phim Tàu buôn người từ 28/8. Còn các khán giả nhí đang có một loạt phim hoạt hình chờ đợi ở rạp dịp này như: Chiikawa: Bí mật đảo người cá, Siêu chó đạp gió đón lễ. Loạt phim Hollywood như Quỷ quyệt: Ranh giới vô định, Người Nhện: Khởi đầu mới, The Odyssey, Ngày tàn của phố Oak... vẫn tiếp tục công chiếu ngoài rạp hứa hẹn mang đến thực đơn phim đa dạng về thể loại và sẽ tiếp tục tạo nên cuộc chiến khốc liệt ngoài phòng vé 5 ngày nghỉ sắp tới.

"Harry Potter và Hòn đá phù thủy: Phiên bản kỷ niệm 25 năm":

Ảnh, video: NSX