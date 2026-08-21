Ban đầu Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dự kiến ra rạp từ 28/8 cùng Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu để đón kỳ nghỉ lễ 2/9 dài 5 ngày. Tuy nhiên, đạo diễn Huỳnh Lập đã quyết định thay đổi chiến thuật, đẩy phim lên chiếu sớm từ 14/8 trước khi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chính thức ra rạp từ 21/8. Theo Box Office Vietnam, tính tới chiều 21/8, phim đã chạm mốc 70 tỷ đồng.

NSƯT Cao Minh và Cody Nam Võ trong phim.

Sau gần 1 tuần chiếu sớm tính từ 18h ngày 14/8, bộ phim cán mốc 780.000 vé bán ra. Đồng thời, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cũng giữ vị trí Top 1 chủ đề thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội (theo nguồn dữ liệu thống kê của SocialTrend). Những nội dung xoay quanh bộ phim như âm nhạc, hình ảnh, lời thoại, dàn diễn viên... hiện đang được bình luận sôi nổi trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tác phẩm mới của đạo diễn Huỳnh Lập chạm đến trái tim khán giả qua thông điệp ý nghĩa về gia đình, kết nối thế hệ và sự trân trọng, tự hào về hòa bình đất nước.

Bên cạnh vai nam chính của Cody Nam Võ, một trong những bất ngờ lớn nhất mà Nghỉ hè sợ nghỉ hưu mang đến cho khán giả chính là sự xuất hiện của Gin Tuấn Kiệt trong vai ông Thời lúc trẻ. Tuy nhiên, chỉ phim công chiếu anh mới lộ diện.

Vai diễn của Gin Tuấn Kiệt được giữ bí mật tới phút chót.

Đặc biệt, Gin Tuấn Kiệt còn kết hợp với NSƯT Cao Minh thể hiện ca khúc Thời thanh xuân - nhạc phim vang lên ở phân cảnh ông Thời hồi tưởng lại ký ức tuổi trẻ tươi đẹp, đàn hát giữa núi rừng, giữ tinh thần lạc quan dù gian khổ và hiểm nguy. Trong thời gian sắp tới, MV Thời thanh xuân sẽ được ê-kíp Nghỉ hè sợ nghỉ hưu phát hành trên các nền tảng âm nhạc.

Trong tuần đầu tiên khởi chiếu chính thức, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cũng phát hành 2 trích đoạn từ bản phim chính thức, hé lộ màu sắc hài hước và trẻ trung của phim đến khán giả. Lần đầu đóng phim điện ảnh, Cody Nam Võ chứng tỏ khả năng diễn xuất tự nhiên từ lời thoại đến biểu cảm gương mặt trong cả hai trích đoạn.

Huỳnh Lập cho biết anh đã ấp ủ ý tưởng cho Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ngay trong giai đoạn sản xuất Nhà gia tiên. Tới khi trực tiếp hoà mình vào bầu không khí rộn ràng mừng đại lễ 30/4 và 2/9, cảm nhận tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, rồi tham gia chương trình Sao nhập ngũ, Huỳnh Lập càng được thôi thúc hiện thực hoá câu chuyện lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính.

Huỳnh Lập tặng hoa cho ca sĩ Phương Thanh khi chị hoàn thành vai khách mời trong phim.

Song anh khẳng định Nghỉ hè sợ nghỉ hưu không thuộc dòng phim chiến tranh - lịch sử mà chỉ thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ về ký ức của thế hệ ông cha, để từ đó nhắc nhở khán giả thêm trân trọng cuộc sống hòa bình ở hiện tại.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ có thêm 1 tuần độc chiếm phòng vé trước khi bước vào cuộc đua khốc liệt với Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu tuần tới.

Trích đoạn phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu":