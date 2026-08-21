Clip hai nghệ sĩ thân thiết ở hậu trường và đối đầu trên phim:

Nghệ sĩ Hồng Đào vừa chia sẻ đoạn clip hậu trường Lên Hương cho thấy hai thái cực khắc hẳn của cặp bạn thân 40 năm ở hậu trường và trên phim.

Lên Hương của bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông không phải là dự án điện ảnh đầu tiên Hồng Vân và Hồng Đào cùng tham gia nhưng đây là lần đầu tiên đôi bạn thân thiết gắn bó gần 40 năm xuất hiện những mâu thuẫn và lăng mạ lẫn nhau trên màn ảnh rộng.

Hồng Vân và Hồng Đào duy trì tình bạn thân thiết gần 40 năm.

Trước câu hỏi: "Suốt bao nhiêu năm, cứ diễn cùng Hồng Đào là Hồng Vân sẽ được giao vai phản diện, chị có muốn “phá dớp” này không?", Hồng Vân chia sẻ với VietNamNet: "Từ hồi trẻ tới giờ tôi rất sợ đóng vai phản diện. Ngoài đời cũng vậy, lúc nào mình cũng ở tư thế là bảo vệ người khác. Cho nên khi diễn những vai yếu đuối mình không có quen. Tôi cũng không có thích diễn những vai như vậy nên chưa bao giờ muốn có sự hoán đổi. Hồng Đào sinh ra là để đóng vai mà người khác phải che chở, còn tôi sinh ra để đóng những cái vai đi che chở người khác".

Trong Lên Hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi - chủ một trại hòm, sống cô độc và đây là vai diễn khó khăn nhất, khác biệt nhất so với các vai trước đây của chị. Trong khi đó, Hồng Vân vào vai người mẹ đơn thân - bà Sáu Vàng. Bà Sáu đại diện cho tầng lớp khá giả, chủ tiệm vịt quay nhưng luôn 'rối loạn lo âu'.

Chia sẻ về vai diễn của cả hai trong phim này, Hồng Vân cho biết: "Tôi với Hồng Đào đóng với nhau đã mấy phim nhưng tôi cho rằng đây là phim ấn tượng nhất vì đây là lần đầu tiên chúng tôi là đối thủ của nhau, cứ gặp nhau là đánh chửi, kèn cựa nhau. Ngoài đời chúng tôi thân thiết, lo lắng cho nhau bao nhiêu thì trong Lên Hương chúng tôi kèn cựa, triệt hạ nhau bấy nhiêu".

Tạo hình hai nhân vật của Hồng Đào và Hồng Vân trong "Lên Hương".

Dù lần đầu tiên 'đối đầu' nhau sau 40 năm nhưng Hồng Vân cho biết điều này không làm khó được 2 nữ diễn viên. "Vì đã rất thân thiết và hiểu nhau nên kiểu gì chúng tôi cũng tung hứng được", chị nói.

Còn với Hồng Đào, điều chị nhớ nhất về Hồng Vân khi đóng chung trong Lên Hương là ở khoảnh khắc không thể ngưng cười được khi đứng từ ngoài nhìn Hồng Vân đang diễn cảnh khóc bên trong. "Hồng Vân là người sinh động, lạc quan. Hễ gặp Hồng Vân là muốn cười", Hồng Đào chia sẻ.

Lên Hương thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh những con người bình dị, họ vất vả mưu sinh và yêu một cách hết lòng, cũng đặt ra cho mình những lựa chọn khắt khe. Mỗi người đều mang trong mình chấp niệm phải giữ lại sợi dây ký ức, đến mức có những hành xử cực đoan, từ đó phát sinh những tình huống đau lòng và đẩy người mình yêu thương ra xa.

Ngoài Hồng Đào và Hồng Vân, phim còn có sự tham gia của Võ Tấn Phát, NSƯT Tuyết Thu, Lê Hạ Anh, Quốc Khánh. Lên Hương chính thức ra rạp từ 18/9.

Hồng Vân và Hồng Đào trong phim "Lên hương":