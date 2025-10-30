Đình Tú và Ngọc Huyền xác nhận yêu sau 2 năm giấu kín vào cuối tháng 6 và kế đến là đăng ký kết hôn và tung hàng loạt bộ ảnh cưới theo concept khác nhau. Hai diễn viên phim giờ vàng còn làm vlog chia sẻ về quá trình chuẩn bị đám cưới cách đây nhiều ngày, háo hức chờ đến ngày trọng đại.

Tối 29/10, Đình Tú chia sẻ: "Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu" thời điểm trước lễ ăn hỏi. Sáng 30/10 hai diễn viên đã tổ chức lễ ăn hỏi trong không gian ấm cúng được thiết kế độc quyền cho Ngọc Huyền và Đình Tú.

Đình Tú và Ngọc Huyền trong ngày đặc biệt.

Cặp đôi chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tham gia lễ ăn hỏi và tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Ngọc Huyền trang điểm đơn giản với phong cách make-up trong trẻo. Cô chọn áo dài trắng và váy cưới trong ngày trọng đại. Đình Tú cũng chọn áo dài truyền thống và vest tuxedo lịch lãm.

Cả hai tươi cười rạng rỡ với ánh mắt hạnh phúc không rời, nhận lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Đình Tú hơn Ngọc Huyền 5 tuổi. Cặp đôi hẹn hò từ sau khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu nhưng chỉ mới công khai tình cảm hồi cuối tháng 6/2025.

Cùng ngắm hình ảnh của cặp đôi trong ngày ăn hỏi: