Không sợ bị so sánh với người khác

- Vai diễn Trang của Ngọc Thuỷ ban đầu không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, thậm chí còn bị chê vì thái độ với chị gái Thương (Quỳnh Kool) và sự tự tin quá vào bản thân. Thuỷ có đọc hết các comment đó?

Đọc một số bình luận tôi nghĩ đó là điều bình thường khi một nhân vật mới xuất hiện, đặc biệt có cá tính mạnh như Trang: khá thẳng, tự tin và đôi khi thể hiện cảm xúc hơi ‘sắc’, nhất là khi đứng cạnh nhân vật nhẹ nhàng như chị Thương.

Diễn viên Ngọc Thuỷ

Tôi thấy đó lại là tín hiệu đáng mừng vì ít nhất khán giả đã có cảm xúc với nhân vật dù là thích hay chưa thích. Tôi cũng tin là khi câu chuyện phát triển hơn, mọi người sẽ hiểu lý do vì sao Trang lại như vậy.

- Theo mạch diễn biến của phim "Bước chân vào đời", Trang ngày càng được khán giả yêu mến hơn. Khi nhận kịch bản phim, Thuỷ đã có lường trước về việc nhân vật của mình cần có hành trình và sau biến cố mới được người xem đón nhận?

Khi nhận kịch bản, tôi cũng đã phần nào cảm nhận được hành trình của Trang không phải là nhân vật được yêu thích ngay từ đầu. Trang có cá tính mạnh và cách thể hiện cảm xúc khá trực diện.

Nhưng chính vì vậy, nhân vật này thú vị từ việc khiến người khác hiểu lầm đến khi dần bộc lộ những góc mềm hơn và lý do đằng sau tính cách đó. Nếu mình kể câu chuyện đủ chân thật thì dù ban đầu có thể chưa được yêu mến nhưng về sau khán giả sẽ dần mở lòng. Với tôi đó là một hành trình cần thời gian để chạm tới cảm xúc của người xem.

- Trong gia đình Thuỷ có mấy anh chị em, có khi nào rơi vào bất hoà như 3 chị em Thương - Trang - Sơn trên phim?

Ngoài đời em có 1 em trai. Hai chị em cũng hay “choảng nhau” hệt như trên phim nhưng nếu một trong 2 đứa gặp vấn đề gì, đều lo đến sốt ruột.

Ngọc Thuỷ cùng Quỳnh Kool và Sơn Tùng đóng vai 3 chị em ruột trong "Bước chân vào đời".

- Là vai diễn đầu tay lại đóng cùng dàn diễn viên tên tuổi như Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Hoàng Anh Vũ… Ngọc Thuỷ có gặp áp lực và khó khăn?

Đó là điều chắc chắn, vì đây là một trong những vai diễn đầu tay tôi được làm việc cùng các anh chị diễn viên giàu kinh nghiệm. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng làm sao để có thể bắt nhịp được với mọi người và thể hiện nhân vật một cách tròn trịa nhất. Rất may các anh chị trong đoàn đều rất cởi mở, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều, giúp tôi dần cảm thấy tự tin hơn qua từng cảnh quay.

Điều tôi học được nhiều nhất là sự tập trung và kỷ luật trong công việc từ nghiên cứu kịch bản, giữ cảm xúc cho đến cách xử lý những chi tiết nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng học được cách lắng nghe bạn diễn chứ không chỉ diễn theo cảm xúc của riêng mình.

- Khán giả Việt ngày càng khó tính trong việc đánh giá thời trang của diễn viên. Thuỷ có thấy việc phối đồ của mình chưa được thuận mắt người xem?

Khán giả Việt bây giờ tinh tế và có gu thẩm mỹ rõ ràng nên việc mọi người quan tâm và nhận xét về trang phục của nhân vật là điều tôi thấy rất tích cực. Trang là một sinh viên thực tập nên trang phục sẽ ưu tiên sự đơn giản, tiện lợi và phù hợp hơn là sự cầu kỳ và nổi bật.

Ghi hình vào mùa đông nên tôi thường xuyên chọn boots vừa hợp thời tiết, vừa đúng với tạo hình nhân vật. Tôi theo phong cách trẻ trung, hơi cá tính một chút nên cũng ưu tiên những món đồ dễ phối, tiện di chuyển. Có thể ở giai đoạn đầu, phong cách của Trang chưa thực sự thuận mắt với một số khán giả nhưng đó cũng là một phần trong hành trình của nhân vật.

Khi Trang trưởng thành hơn trong công việc lẫn suy nghĩ thì hình ảnh bên ngoài cũng sẽ thay đổi. Tôi tin thời trang trong phim không chỉ để đẹp mà còn là một cách để kể câu chuyện về nhân vật.

- Thuỷ tốt nghiệp loại giỏi Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng đến tận giờ mới có vai chính và lên sóng VTV. Thuỷ cũng từng chia sẻ về việc có giai đoạn từng bỏ cuộc. Vậy đâu là động lực lớn nhất cho Thuỷ đi theo con đường diễn xuất?

Đúng là đã có những giai đoạn tôi cảm thấy chênh vênh và từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng điều giữ tôi ở lại đến cuối cùng vẫn là tình yêu với diễn xuất, thực sự ‘được sống’ khi hoá thân vào nhân vật, được trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Tôi không sợ khi "bị" so sánh với người khác!

Ngoài ra, gia đình cũng là một động lực rất lớn. Dù không ai theo nghệ thuật và không phải lúc nào cũng hiểu hết công việc diễn xuất nhưng mọi người luôn âm thầm ủng hộ, tiếp thêm niềm tin cho tôi để đi tiếp.

Ngọc Thuỷ ngoài đời.

Thích mẫu đàn ông khéo léo, có chí tiến thủ

- Quan điểm làm nghề của Thuỷ như thế nào?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự nghiêm túc và kiên trì. Diễn xuất không phải là công việc có thể thành công trong một sớm một chiều nên cần đủ đam mê để đi đường dài và đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo những điều nhất thời. Tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng từng ngày, hoàn thiện qua từng vai diễn và quan trọng nhất là giữ được sự chân thành với nghề cũng như với khán giả.

- Ngoài đời Thuỷ sẽ chọn mẫu bạn trai như Lâm (Mạnh Trường), Dũng (Hoàng Anh Vũ) hay Quân (Huỳnh Anh)?

Thật ra nếu là cảm xúc ban đầu, tôi dễ bị thu hút bởi kiểu như Dũng hơn: từng trải, nói chuyện có chiều sâu, biết cách khiến đối phương cảm thấy được thấu hiểu. Nhưng để đi lâu dài tôi cần một người giống Lâm hơn: ổn định, rõ ràng, lý trí và có trách nhiệm. Có lẽ bởi tôi là người sống khá cảm xúc nên nếu cả hai cùng “bất ổn” mối quan hệ sẽ rất mệt.

- Mẫu bạn trai mà Thuỷ nghĩ sẽ hợp với mình nhất?

Tôi nghĩ là một người vừa đủ trưởng thành để dẫn dắt nhưng cũng đủ tinh tế để hiểu mình. Trong chuyện tình cảm, tôi không thích bị kiểm soát nhưng lại cần cảm giác an toàn. Vậy nên người đó phải rất khéo, không cần nói nhiều nhưng vẫn khiến tôi tin tưởng. Và đặc biệt người ấy phải có chí tiến thủ vì tôi không hợp với người quá an phận.

Ngọc Thuỷ trong trích đoạn phim "Bước chân vào đời" (Nguồn: VTV)