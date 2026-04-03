IMG_9941.JPG
Diễn viên Ngọc Thuỷ là gương mặt mới gây chú ý trên sóng giờ vàng VTV với vai Trang trong "Bước chân vào đời". 
quality_restoration_20260118092627678.png
Đây là vai chính đầu tiên của nữ diễn viên 25 tuổi. Trước đó cô chủ yếu đóng các vai phụ hoặc vai quần chúng. 
649117178_2117576092341167_1399030241201967608_n.jpg
Ngọc Thuỷ chia sẻ với VietNamNet: "Lúc đầu tôi có áp lực vì đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai chính, lại được làm việc cùng những anh chị rất giàu kinh nghiệm như Mạnh Trường hay Hoàng Anh Vũ. Nhưng tôi nghĩ áp lực đó lại là động lực để mình cố gắng nhiều hơn". 
660240212_2137316037033839_7576698948462770011_n.jpg
"Các anh chị trên phim trường rất hỗ trợ, chỉ cho tôi từng chi tiết nhỏ trong cách diễn. Tôi luôn coi đây là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân chứ không quá đặt nặng việc bị so sánh với các chị như Quỳnh Kool hay Vũ Thu Hoài. Mỗi người có một màu sắc riêng và tôi đang cố gắng xây dựng màu sắc của chính mình", nữ diễn viên chia sẻ khi đóng cùng các diễn viên tên tuổi trong phim.
IMG_0225.JPG
Ngọc Thuỷ nói cảnh đánh ghen trong phim là khó nhất với cô vì để lên hình chân thật, cả cô và đàn chị Lưu Huyền Trang đều phải nhập tâm rất mạnh.
504956074_1888081238623988_5705070528468820040_n.jpg
"Trước khi quay, hai chị em cũng trao đổi rất kỹ với nhau về cách diễn, lực tay, góc quay để vừa đảm bảo chân thật mà vẫn an toàn. Khi vào cảnh, chúng tôi gần như quên luôn là đang diễn nên cảm xúc lên rất thật. Sau mỗi cảnh quay, hai chị em lại hỏi han nhau ngay xem có bị đau không", Ngọc Thuỷ kể với VietNamNet. 
IMG_9429.JPG
Ngọc Thuỷ nói sau khi phim phát sóng, cô rất vui khi được mọi người biết đến nhiều hơn. 
IMG_7039.JPG
Nhờ vậy mà quán bún của mẹ cô cũng được quan tâm hơn, có nhiều khán giả dễ thương đến ủng hộ và hỏi thăm. "Bố mẹ tôi tự hào tới mức in cả poster phim treo ở quán", nữ diễn viên chia sẻ.
IMG_9432.JPG
Ngọc Thuỷ cho biết cuộc sống của cô và gia đình không thay đổi quá nhiều. Khi có thời gian rảnh, cô vẫn về phụ mẹ như bình thường, từ bán hàng đến bưng bê cho khách. "Với tôi, đó là điều rất quen thuộc và cũng là cách để giữ mình luôn gần gũi, không bị ‘ảo’ khi được chú ý nhiều hơn", cô nói.
485769628_1827148344717278_6089437777543219663_n.jpg
Ngọc Thuỷ sinh năm 2001, tốt nghiệp loại Giỏi, ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội năm 2023.  
494384762_1860334544731991_6490421031244943586_n.jpg
Ngoài đời nữ diễn viên sở hữu ngoại hình gợi cảm khác hẳn tạo hình vai Trang trên phim đang phát sóng. 

Ngọc Thuỷ trong "Bước chân vào đời" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC