Sau vai công an chính quy trong Có anh nơi ấy bình yên, Trung tá Hoàng Công tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong phim Bước chân vào đời. Ở tập 11, anh xuất hiện trong vai Lê Xuân Mạnh - cán bộ công an phường Bồ Đề - người trực tiếp giải quyết vụ việc liên quan đến em trai của Thương (Quỳnh Kool) và bà Dung (Quách Thu Phương).

Hoàng Công chia sẻ với VietNamNet đây là vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp của anh với 2 phân đoạn. Dù là diễn viên lâu năm nhưng anh không ngại nhận vai quần chúng. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra người chiến sĩ công an trên màn ảnh cũng là công an thật ngoài đời.

Hoàng Công từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng của VTV như: Cuộc chiến không giới tuyến, Độc đạo, Phố trong làng, Độc đạo, Hương vị tình thân, Không thời gian. Trước đó, Trung tá Hoàng Công ngoài vai trò diễn viên còn hỗ trợ nghiệp vụ cho bộ phim Có anh nơi ấy bình yên.

Nam nghệ sĩ hiện là Trưởng phòng Tổng hợp tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh đã vào ngành công an được 25 năm và hiện mang hàm Trung tá.

Ngoài Hoàng Công, Bước chân vào đời còn có sự góp mặt của diễn viên Trịnh Huyền trong vai cô giáo Kim Ngân giảng dạy cùng trường với Thương (Quỳnh Kool). Sau vai mẹ của Ngân trong Cách em 1 milimet, Trịnh Huyền tiếp tục trở lại sóng giờ vàng trong một vai diễn có màu sắc khác hẳn trước đây, một cô giáo nhiều thị phi.

Trịnh Huyền quen mặt với khán giả trên truyền hình nhiều năm qua dù hầu hết chỉ đảm nhiệm vai phụ. Nữ diễn viên hiện công tác cùng nhà hát với Hoàng Công và hiện mang hàm Trung tá.