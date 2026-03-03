Đạo diễn Vương Tinh mới đây chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân về tình trạng sức khỏe đáng lo của người bạn thân Vạn Tử Lương (69 tuổi). Theo ông, nam diễn viên mắc bệnh tiểu đường do nhiều năm uống rượu quá độ và hiện việc đi lại phải phụ thuộc vào xe lăn.

Tài tử Vạn Tử Lượng sức khỏe sa sút ở tuổi 69.

Trước đó, Vạn Tử Lương xuất hiện tại một sự kiện thương mại với dáng đi tập tễnh. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng thể chất của ông. Những năm gần đây, tài tử gần như rút khỏi phim trường, chủ yếu tham gia biểu diễn thương mại và hát tại các quán bar để duy trì thu nhập.

Vương Tinh cho biết dù nổi tiếng với hình tượng đại ca giang hồ trên màn ảnh, ngoài đời Vạn Tử Lương lại có tính cách hoàn toàn trái ngược, không hề gai góc như các vai diễn. Tuy nhiên, ông là mẫu diễn viên rất “phiêu” khi nhập vai, cảm xúc mãnh liệt và sử dụng nhiều động tác hình thể, đôi khi khiến bạn diễn khó bắt nhịp.

Theo đạo diễn, phong cách diễn xuất đậm chất cá nhân này phần nào khiến cơ hội đóng phim của Vạn Tử Lương giảm dần về sau.

Vạn Tử Lương nổi tiếng với các vai phản diện.

Sinh năm 1957, Vạn Tử Lương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990. Ông ghi dấu ấn qua loạt phim xã hội đen và chính kịch như: Thượng Hải Hoàng Đế, Người Trong Giang Hồ…, thường đảm nhận các nhân vật giang hồ phong trần, nội tâm phức tạp.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, ông còn được nhiều đồng nghiệp nhắc đến như một người anh sẵn sàng nâng đỡ, dìu dắt thế hệ đàn em trong nghề.

Nam diễn viên hát trong quán bar:

Nguồn: 8World