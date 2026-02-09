Cổ Thiên Lạc gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình The Do Show do MC gạo cội Trịnh Du Linh dẫn dắt. Lần hiếm hoi anh chia sẻ thẳng thắn về tình trạng sức khỏe cá nhân.

Cổ Thiên Lạc ở tuổi 56.

Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên tiết lộ từ nhỏ từng nhiều lần rơi vào trạng thái mất thị lực tạm thời chỉ trong vài giây. Những cơn “mù thoáng qua” xảy ra nhiều lần trong ngày khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ phát hiện trong não anh có tụ máu bầm, được cho là hậu quả của chấn thương mạnh hoặc biến chứng trong quá trình sinh nở.

May mắn, khi não bộ phát triển theo thời gian, khối máu bầm không còn chèn ép dây thần kinh thị giác. Dù từng phải điều trị bằng thuốc kéo dài, tình trạng này hiện đã ổn định.

Nam diễn viên xác nhận đang gặp tình trạng suy giảm trí nhớ và song nhấn mạnh không liên quan đến vấn đề sức khỏe thời thơ ấu. Theo anh, việc thường xuyên tiếp xúc với quá nhiều người trong công việc khiến não bộ dễ quá tải, dẫn đến việc khó ghi nhớ gương mặt hay tên tuổi dù từng gặp trước đó.

Nam diễn viên tại chương trình "The Do Show":

Dù vậy, Cổ Thiên Lạc cho biết trí nhớ nghề nghiệp vẫn hoàn toàn ổn định. Anh hài hước chia sẻ khi bước vào phim trường, bản thân có thể ghi nhớ kịch bản, lời thoại và vị trí diễn xuất chính xác nhưng sau khi phim đóng máy, những ký ức về vai diễn gần như “tự động xóa”, thậm chí vài năm sau có thể quên mình từng tham gia bộ phim đó.

Ngoài ra, nam diễn viên còn kể những lần thoát chết trong gang tấc. Khi còn nhỏ, anh từng bị ngựa đá trúng đầu và đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng vào ngày tốt nghiệp trung học, khi bị xe tải tông ngã và bất tỉnh trong vài giây. Vụ việc để lại vết sẹo trên gương mặt cho đến nay, đồng thời khiến anh trân trọng cuộc sống hơn.

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970 tại Hong Kong (Trung Quốc), là một trong những nam diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, anh ghi dấu ấn qua các phim truyền hình TVB trước khi bùng nổ với vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (1995). Sau đó, Cổ Thiên Lạc tập trung vào điện ảnh và khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm như Sát Phá Lang, Drug War, Paradox, Tam Nhân Hành, Cửu Long Thành Trại: Vây Thành…

Cổ Thiên Lạc hiện là Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hong Kong.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Cổ Thiên Lạc còn được công chúng kính trọng nhờ các hoạt động từ thiện âm thầm nhưng quy mô lớn, đặc biệt là việc tài trợ xây dựng hàng trăm trường học tại các vùng khó khăn ở Trung Quốc.

Nguồn: HK01