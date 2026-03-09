Nam võ sư kiêm diễn viên Trần Huệ Mẫn (83 tuổi) vừa có cuộc trò chuyện với các diễn viên Lưu Vĩ Dân và Hoàng Đặc Bình, chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau nhiều năm liên tiếp đối mặt với bệnh tật.

Trong buổi trò chuyện, Hoàng Đặc Bình tiết lộ Trần Huệ Mẫn từng bị đột quỵ nặng, khiến nửa người mất cảm giác và phải nhập viện điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, nhờ ý chí mạnh mẽ, ông hồi phục nhanh chóng, xuất viện sau chưa đầy 4 tuần và có thể tự đi lại khoảng 5 tuần sau đó.

Diễn viên Trần Huệ Mẫn.

Trần Huệ Mẫn cho biết sức khỏe của ông những năm gần đây liên tục gặp thử thách. Hơn 10 năm trước, ông từng bị chấn thương chân sau một tai nạn, sau đó tiếp tục mắc bệnh phổi và nhiều lần phải nhập viện điều trị. Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng thỉnh thoảng vẫn nghe tin đồn mình đã qua đời: “Nhiều người nói tôi chết rồi”.

Dù vậy, ông tin rằng việc vượt qua cả ung thư lẫn đột quỵ phần lớn nhờ tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường. Theo bạn bè, ngay cả khi nhập viện vì đột quỵ, Trần Huệ Mẫn vẫn giữ sự hài hước quen thuộc khi gọi điện trò chuyện với mọi người.

Sau nhiều lần đối mặt với ranh giới sinh tử, nam diễn viên cho biết cách nhìn về cuộc sống của ông đã thay đổi. Ông cho rằng bản thân luôn sống nghĩa khí, coi trọng tình nghĩa nên có lẽ gặp nhiều may mắn. Hiện tại, ông chọn lối sống nhẹ nhàng hơn và không còn quá chấp niệm như trước.

Trần Huệ Mẫn nổi tiếng với các vai diễn võ thuật.

Sinh năm 1943, Trần Huệ Mẫn bắt đầu đóng phim từ thập niên 1970 và nổi tiếng với các vai ông trùm xã hội đen trên màn ảnh Hong Kong. Ông từng tham gia nhiều tác phẩm như Người trong giang hồ, Jumping Ash, Câu lạc bộ, Giọt lệ anh hùng...

Ngoài diễn xuất, ông còn là gương mặt nổi tiếng trong giới võ thuật. Năm 1972, Trần Huệ Mẫn giành chức vô địch kickboxing Đông Nam Á và gây chú ý khi hạ võ sĩ Nhật Bản Morisaki Tsuyoshi chỉ trong 35 giây.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long từng nhận xét Trần Huệ Mẫn là “diễn viên có khả năng thực chiến mạnh nhất Hong Kong” thời bấy giờ. Trong giới võ thuật cũng lưu truyền câu nói: “Nắm đấm không ai mạnh như Trần Huệ Mẫn, còn cú đá chân thì không ai qua được Lý Tiểu Long”.

Trần Huệ Mẫn trong trong "Nghĩa đảm hùng tâm":

Nguồn: 8World