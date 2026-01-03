Ngày 2/1/2026, Sở Cảnh sát Gwangjin Seoul công bố thông tin nữ diễn viên hài, kiêm BJ (live streamer) sinh năm 1995 gây tai nạn quận Gwangjin (Seoul) khoảng 6h50 phút chiều 31/12/2025 sau khi lái ô tô đâm vào cột điện tại phường Hwayang. Vụ tai nạn không gây thương vong, chỉ làm hư hỏng một phần cột điện.

Theo đoạn video độc quyền mà MBN thu được, một chiếc xe màu xám di chuyển với tốc độ chậm rồi đổi làn sang phía vỉa hè. Chiếc xe sau đó đã đâm thẳng vào một chiếc xe đạp đang đỗ trên vỉa hè và cột điện, khiến dây thông tin trên cột điện bị hư hỏng nghiêm trọng và chiếc xe đạp gãy đôi.

Hình ảnh vụ tai nạn. Ảnh: Chụp màn hình

Những người dân chứng kiến bị sốc và dần tụ tập lại, cuối cùng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cho thấy người này không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, cô thừa nhận đã lái xe sau khi uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ theo đơn bác sĩ kê toa.

Cảnh sát đã thu thập mẫu thuốc và gửi giám định tại Viện Khoa học Hình sự Quốc gia Hàn Quốc để xác định chính xác thành phần và làm rõ liệu có chứa chất ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay không.

Nữ nghệ sĩ bị bắt giữ và cảnh sát đang điều tra chi tiết về việc cô được kê đơn thuốc ngủ này trong hoàn cảnh nào, cũng như xác minh tính xác thực của thông tin về việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Sở Cảnh sát cho biết sẽ căn cứ vào kết quả giám định để quyết định hướng xử lý tiếp theo, bao gồm khả năng truy tố nếu xác định hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ. Cảnh sát cũng sẽ xem xét các biện pháp như thu hồi giấy phép lái xe sau khi hoàn tất điều tra.

Đoạn video về vụ tai nạn:

Video: MBN

Minh Dũng

Nguồn: MBN, DongA, Nate