Mới đây mỹ nhân 50 sắc thái Dakota Johnson tiếp tục khiến người xem "ngạt thở" khi khoe dáng trên thảm đỏ trong bộ đầm ren màu đen bó sát xuyên thấu để lộ nội y ở sự kiện từ thiện. Nữ diễn viên 36 tuổi thậm chí còn lắc người trước ống kính để làm nổi bật những hoạ tiết sequin lấp lánh trên chiếc đầm sexy.

Dakota Johnson gần như thu hút mọi ống kính và ánh nhìn tại Caring For Women Gala của Kering Foundation trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York vừa qua. Kering chính là công ty mẹ của các thương hiệu thời trang cao cấp như: Saint Laurent, Gucci, Balenciaga... và Dakota đã tinh tế khi chọn chiếc đầm hiệu Gucci sang trọng để tới sự kiện này.

Dakota Johnson khoe dáng tại sự kiện.

Đây là lần đầu tiên Dakota Johnson đi sự kiện công khai kể từ khi chia tay thủ lĩnh Chris Martin của nhóm Coldplay vào tháng 6. Nhiều nguồn tin cho hay họ tan vỡ vì bất đồng về thời gian cưới cũng như kế hoạch có con dù đã bên nhau nhiều năm. Do vậy trang phục nữ diễn viên lựa chọn được coi là "chiếc váy trả thù".

Dakota Johnson nổi tiếng toàn cầu với những cảnh nóng cực độ trong series phim 50 sắc thái. Không chỉ quyến rũ trên phim, ngoài đời nữ diễn viên cũng sở hữu gu thời trang nữ tính, sexy và vô cùng táo bạo. Gần như lần nào xuất hiện tại các sự kiện, Dakota Johnson cũng gây "bão" vì trang phục quá gợi cảm và bắt mắt.

Ảnh: JJ

Clip: E! News