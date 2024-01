Sau nhiều dự án như Morbius (2022), Venom (2018) và Venom: Let There Be Carnage (2021), Vũ trụ Người Nhện của Sony (SSU) đã dần thành hình. Không những thế, hãng phim dường như còn muốn phát triển cả một đa vũ trụ riêng cũng hoành tráng không kém Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau hai phần Spider-Verse thành công vang dội. Và Madame Web chính là mảnh ghép quan trọng ấy với siêu năng lực kết nối vũ trụ Nhện vô cùng bá đạo.

Tạo hình nhân vật Cassandra Webb của Dakota Johnson cho thấy màu sắc rất khác của cô trên màn ảnh.

Madame Web, tên thật là Cassandra Webb, xuất hiện lần đầu trong tập truyện The Amazing Spider-Man #210 (1980). Nhân vật vốn là một phụ nữ lớn tuổi, bị mù, liệt hai chân và mắc chứng nhược cơ thần kinh khiến cơ thể phải kết nối với một chiếc máy hỗ trợ sự sống có hình dạng giống lưới nhện. Bù lại, Madame Web là một Dị Nhân (Mutant) mang siêu năng lực thấu thị, ngoại cảm và tiên đoán bá đạo.

Phiên bản điện ảnh của Madame Web có nhiều sự thay đổi so với nguyên tác truyện tranh. Thay vì là một phụ nữ lớn tuổi, Cassandra Web lại do nữ diễn viên xinh đẹp và quyến rũ Dakota Johnson - nữ chính của series Fifty Shades (50 sắc thái) với những cảnh nóng táo bạo thủ vai. Cô vốn là một nhân viên cứu hộ khẩn cấp và vô tình kích hoạt siêu năng lực sau một tai nạn. Song, đằng sau đó dường như vẫn còn nhiều bí ẩn.

Cảnh trong phim 'Madame Web'.

Phim kể về nguồn gốc của một đồng minh Người Nhện, một nhân vật trong truyện tranh Marvel có sức mạnh liên kết đa vũ trụ - Cassandra Webb (Dakota Johnson) hay còn được biết đến là Madame Web. Sở hữu khả năng và giác quan nhạy bén của loài nhện, Cassandra có khả năng thấu thị, thần giao cách cảm và nhìn trước tương lai. Chính từ đây mà số phận của Cassandra trở nên gắn bó một cách bí ẩn với ba cô gái khác là Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O'Connor) - những người được dự đoán là thế hệ tương lai của Người Nhện.

Ngoài Dakota Johnson, Madame Web còn có sự góp mặt của Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced... Phim ra rạp từ ngày 14/2/2024.

Quỳnh An