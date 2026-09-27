Ngày 27/9, Sinchew đưa tin Phạm Băng Băng đang bị Công ty TNHH Giải trí Điện ảnh và Truyền hình Đông Dương Hỉ Lạc, đơn vị từng đầu tư vào bộ phim Thắng Thiên Hạ (sau đổi tên thành Ba Thanh Truyện) công khai yêu cầu hoàn trả 67 triệu NDT (hơn 250 tỷ đồng).

Diễn viên Phạm Băng Băng. Ảnh: Sinchew

Theo phía Đông Dương Hỉ Lạc, Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh đã ra phán quyết chung thẩm vào năm 2021, yêu cầu Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Ái Mỹ Thần (công ty của Phạm Băng Băng) hoàn trả 40 triệu NDT tiền đầu tư gốc và 27 triệu NDT lợi nhuận đầu tư, tổng cộng 67 triệu NDT, đồng thời thanh toán khoản phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm bước vào giai đoạn thi hành án, công ty này cho biết vẫn chưa thu hồi được khoản tiền.

Thắng Thiên Hạ có sự tham gia của Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường, hoàn tất ghi hình từ năm 2017. Tuy nhiên, bộ phim sau đó liên tiếp gặp biến cố. Cao Vân Tường vướng vụ án tại Australia, trong khi Phạm Băng Băng gặp bê bối thuế vào năm 2018. Những sự việc này khiến tác phẩm không thể lên sóng trong nhiều năm.

Đông Dương Hỉ Lạc cho biết công ty từng đầu tư 60 triệu NDT vào dự án cùng Ái Mỹ Thần. 2 bên sau đó phát sinh tranh chấp về việc hoàn trả khoản đầu tư khi bộ phim không thể phát sóng theo kế hoạch. Vụ việc được đưa ra tòa và cuối cùng được giải quyết bằng phán quyết chung thẩm năm 2021.

Trong tuyên bố mới, Đông Dương Hỉ Lạc cho biết sau khi vụ việc bước vào giai đoạn thi hành án, Ái Mỹ Thần lấy lý do không có khả năng thanh toán và lần lượt tiến hành các thủ tục phá sản, thanh lý. Phía nhà đầu tư cho rằng quá trình này khiến việc thu hồi khoản tiền theo phán quyết gặp nhiều khó khăn.

Phạm Băng Băng trong phim "Thắng Thiên Hạ". Ảnh: ELLE

Công ty cũng công khai đặt câu hỏi về dòng tiền của Ái Mỹ Thần trong giai đoạn 2018 - 2020. Theo tuyên bố của Đông Dương Hỉ Lạc, công ty của nữ diễn viên từng chuyển hơn 200 triệu NDT (hơn 700 tỷ đồng) cho 2 studio đứng tên Phạm Băng Băng, đồng thời có các khoản tiền được chuyển cho những bên liên quan khác. Phía chủ nợ yêu cầu giải thích về mục đích và căn cứ của các giao dịch này.

Đông Dương Hỉ Lạc cũng đề cập đến những thay đổi về cổ đông và người đại diện pháp luật của Ái Mỹ Thần trong quá trình tranh chấp. Theo phía công ty, việc sổ sách và chứng từ kế toán không thể thu thập đầy đủ gây trở ngại cho quá trình xác minh dòng tiền và thanh lý tài sản.

Hiện phía Phạm Băng Băng chưa lên tiếng về yêu cầu hoàn trả 67 triệu NDT từ công ty đầu tư.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Lạc lối ở Bắc Kinh, Tôi không phải Phan Kim Liên và Phong thần truyền kỳ, từng là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Phạm Băng Băng trình diễn thời trang: