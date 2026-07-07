Ngày 7/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris tại Pháp. Cô được một thương hiệu danh tiếng lựa chọn đảm nhận vị trí mở màn cho bộ sưu tập Haute Couture Thu/Đông 2026.

Trên sàn diễn, Phạm Băng Băng diện chiếc đầm đen ôm sát với thiết kế cổ tim, điểm nhấn là chi tiết ren cỡ lớn trước ngực. Bộ trang phục có đường cắt xẻ táo bạo khiến nữ diễn viên phải sử dụng miếng dán ngực để tránh sự cố. Được biết, thiết kế này do chính giám đốc sáng tạo của thương hiệu trực tiếp lựa chọn cho cô.

Phạm Băng Băng trên sàn diễn.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, giám đốc sáng tạo của thương hiệu còn đích thân nắm tay Phạm Băng Băng ra chào kết màn.

Tuy nhiên, một số hình ảnh tại hiện trường làm dấy lên tranh cãi. Trong một số khoảnh khắc xoay người trên sàn diễn, chiếc váy ôm sát để lộ nếp gấp ở vùng lưng và nách. Biểu cảm gương mặt cùng những bước catwalk chưa vững vàng của Phạm Băng Băng cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Song, nhiều khán giả nhận định việc soi xét ngoại hình của Phạm Băng Băng ở tuổi 44 là quá khắt khe. Theo họ, thiết kế ôm sát cùng góc quay thực tế có thể khiến vóc dáng của nữ diễn viên trông kém hoàn hảo hơn.

Phạm Băng Băng trình diễn thời trang:

Nguồn: 8World