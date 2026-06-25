Xuất hiện tại sự kiện, Phạm Băng Băng diện bộ váy trắng thanh lịch, tôn lên thần thái sang trọng cùng nhan sắc trẻ trung. Gương mặt sắc sảo, làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi khu vực tổ chức sự kiện chật kín phóng viên, nhiếp ảnh gia và người hâm mộ đến ghi lại những khoảnh khắc của nữ diễn viên.

Phạm Băng Băng được truyền thông săn đón tại Thái Lan.

Ngay sau khi loạt ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài trẻ trung của người đẹp. Không ít ý kiến cho rằng Phạm Băng Băng vẫn giữ vững vị thế là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu châu Á.

Sau bê bối trốn thuế năm 2018, nữ diễn viên dần chuyển hoạt động sang thị trường quốc tế. Những năm gần đây, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện ở Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Phạm Băng Băng cũng tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng. Nhiều sản phẩm chăm sóc da của cô từng ghi nhận tình trạng cháy hàng ngay sau khi mở bán.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí quốc tế khi liên tục góp mặt tại các liên hoan phim, sự kiện thời trang và hoạt động quảng bá thương hiệu ở nhiều quốc gia.

Nữ diễn viên dần chuyển hoạt động sang thị trường quốc tế.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tôi Không Phải Phan Kim Liên, Lạc Lối Ở Bắc Kinh, Phong Thần Truyền Kỳ... và từng được xem là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Nguồn: HK01