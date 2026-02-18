Phương Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng trăm phim truyền hình lẫn điện ảnh, sitcom, tiểu phẩm hài... Với hơn 30 năm làm nghề, anh chuyên trị các vai phụ với hình ảnh người cha, người ông hiền lành, chất phác. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài trên phim trường.

Nghệ sĩ Phương Bình làm nghề suốt 34 năm.

Vì đặc thù công việc, Phương Bình lên TPHCM đóng phim còn vợ con ở tỉnh. Anh ở nhà thuê hai mươi mấy năm để tiết kiệm chi phí. Chỉ vài năm gần đây, nghệ sĩ mua được căn hộ nhỏ trả góp để có chốn đi về.

Nhìn lại quãng đường đã qua, nghệ sĩ Phương Bình nói dẫu có lúc bế tắc, anh chưa bao giờ suy nghĩ buông xuôi hay giải nghệ.

Mải miết làm nghề, Phương Bình đành hy sinh hạnh phúc cá nhân. Anh bùi ngùi tiết lộ tổng thời gian vợ chồng thực sự ở gần nhau chỉ vỏn vẹn khoảng 2 năm. Đôi lúc, nghệ sĩ Phương Bình day dứt vì không thể bù đắp cho bà xã.

Với anh, sự thiếu sót ấy không phải lỗi về lòng tin, mà cảm thấy có lỗi những lúc vợ ốm đau hay sinh con, anh không thể ở bên.

Nghệ sĩ Phương Bình cùng vợ và cháu nội.

Thời điểm 2 con còn nhỏ, gần như mọi gánh nặng đều dồn lên vai vợ. Lương nghệ sĩ bấp bênh, cuộc sống khó khăn, đôi khi thiếu hụt, anh còn sống nhờ vào lương viên chức của bà xã.

Trong thâm tâm, anh luôn dành sự trân trọng tuyệt đối cho người vợ tào khang đã dành sự hy sinh lớn cho mình.

"Không có người phụ nữ, người vợ nào chịu sống xa chồng. Cô ấy hy sinh quá nhiều, một mình nuôi dạy 2 con trai. Tôi có lỗi khi không ở cạnh vợ lúc cô mang nặng đẻ đau, cũng thiếu thời gian chăm sóc con cái", anh trải lòng với VietNamNet.

Vợ chồng nghệ sĩ Phương Bình có 2 người con trai. Con trai lớn đã lập gia đình, sống cùng anh tại TPHCM. Con trai út làm việc ở Trà Vinh (cũ), sống cùng mẹ.

Gia đình 3 thế hệ của nghệ sĩ Phương Bình.

Một đời làm nghệ thuật, Phương Bình không quá giàu nhưng tự thấy đủ sống. Anh làm nghề với tâm thế ung dung, chăm chỉ tích góp lo cho tuổi già sau này. Nghệ sĩ có kế hoạch khi nghỉ hưu sẽ có thể về quê ở hẳn cùng vợ, cùng nhau đi du lịch và chăm cháu nội.

Ở tuổi 60, Phương Bình thấy rõ tuổi tác tăng khiến sức khỏe không còn như trước. Nghệ sĩ hạn chế bia rượu, ăn uống điều độ, cố gắng tập thể dục, sống tiết chế để giữ sức làm nghề.

Gần đây, nghệ sĩ Phương Bình trở lại với khán giả qua bộ phim Thời gian ơi xin chậm lại của đạo diễn Nguyễn Thành Vinh thuộc series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Trong phim, anh vào vai người cha già tóc bạc, chân đau, ngày ngày lặng lẽ mong con xa quê trở về sum họp.

Nghệ sĩ Phương Bình tìm thấy sự đồng cảm từ nhân vật trong phim mới.

Theo nam nghệ sĩ, bộ phim mang thông điệp dành cho những người đã bước sang tuổi xế chiều, thường mang theo nỗi tiếc nuối về những ước mơ thời trẻ chưa kịp thực hiện.

Qua vai diễn, anh muốn nhắn nhủ đến con cháu rằng, khi còn trẻ, nếu có ước mơ hãy cố gắng thực hiện để về già không phải hối tiếc.

Phương Bình tâm đắc với kịch bản vì phản ánh đúng tâm lý của cha mẹ ngoài đời: “Cha mẹ không cần tiền bạc hay quà cáp cao sang, chỉ cần thấy con cái trưởng thành, hạnh phúc và ngày Tết cả nhà tập trung đầy đủ là đủ vui rồi”.

Giờ đây, ở tuổi 60, điều nghệ sĩ mong mỏi nhất cũng giản dị như vậy: Con cháu sống ấm êm, hạnh phúc, gia đình được sum vầy.

Trailer phim "Thời gian ơi xin dừng lại" có nghệ sĩ Phương Bình đóng

Ảnh, clip: FBNV, ĐPCC