Trong phim mới Chuyến đi nhớ đời, Phương Nam đóng vai người bố đơn thân đối diện với việc chăm sóc, giáo dục con cùng những tình huống trớ trêu. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh.

Diễn viên Phương Nam được săn đón sau vai Tạ trong "Mưa đỏ".

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Phương Nam nói không xem thành công của vai Tạ trong Mưa đỏ là một cái bóng hay áp lực phải vượt qua. Ngược lại, đó là phần thưởng, là động lực sau 10 năm kiên trì làm nghề.

“Cuộc đời mỗi diễn viên sẽ có những cột mốc rực rỡ khác nhau. Tôi đã mất 1 thập kỷ để chạm tay vào vai Tạ, còn giờ đây sẵn sàng tăng tốc để chinh phục những thử thách tiếp theo”, anh nói.

Theo Phương Nam, từ người lính kiên cường giữa chiến tranh trong Mưa đỏ đến một ông bố loay hoay với trách nhiệm làm cha trong dự án mới sẽ là hành trình mới với nhiều màu sắc khác biệt.

Kinh nghiệm làm bố ngoài đời thực giúp Phương Nam nhiều trong quá trình hóa thân nhân vật.

Ngoài đời, Phương Nam cũng có con gái gần 5 tuổi nên dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật khi nhập vai.

“Kinh nghiệm làm bố giúp tôi đồng cảm sâu sắc với tình phụ tử trong phim. Tôi yêu con mình thế nào thì nhân vật Hoàng cũng thương con anh ấy như vậy”, anh bày tỏ.

Để tạo sợi dây liên kết tự nhiên, diễn viên chủ động xin đạo diễn cho mình sống cùng diễn viên Bảo Nam - người đóng vai con một thời gian trước khi quay. Sự hồn nhiên và khao khát được kết nối của diễn viên nhí đã giúp anh nhanh chóng tìm được cảm xúc ăn ý.

Vợ của Phương Nam từng tốt nghiệp ngành đạo diễn truyền hình, hiện làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Phương Nam cũng được bà xã - chị Hải Yến hỗ trợ trong quá trình quay phim. Để giúp nam diễn viên lấy cảm xúc nhập vai 1 người thất nghiệp, nghèo khó, bà xã đã tịch thu tiền bạc của anh, kèm theo dặn dò trợ lý: "Chỉ cho anh ấy ăn cơm vỉa hè, quán bình dân thôi".

Phương Nam kể có lần thèm ăn sushi đến mức định "hối lộ" trợ lý giấu vợ ăn một bữa nhưng lập tức bị từ chối phũ phàng.

“Sự khắc nghiệt đầy yêu thương đó của bà xã giúp tôi nếm trải cảm giác nghèo khó thực sự để hóa thân vào vai Hoàng một cách đời nhất. Tôi biết ơn vợ vì không chỉ là những lời động viên mà còn là hành động rất thực tế, hữu ích”, anh bày tỏ.

Phim Chuyến đi nhớ đời do Lê Nhựt Phạm Huy đạo diễn kể câu chuyện về người đàn ông Hoàng (Phương Nam) – 1 ông bố đơn thân. Sau biến cố mất việc, anh cùng con trai An (Lê Bảo Nam) - cậu con trai tinh nghịch - bất đắc dĩ lạc vào cuộc sống trên đảo.

Trong khi người cha muốn nhanh chóng trở về, cậu bé lại quyết tâm ở lại với "trải nghiệm nhớ đời" này. Cuộc giằng co ấy mở ra một hành trình nhiều bất trắc nhưng đáng nhớ cho cả 2 cha con.

Khoảnh khắc đời thường của vợ chồng diễn viên Phương Nam

Ảnh, clip: NVCC