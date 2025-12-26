- Nhìn lại năm 2025, đâu là thành công lớn nhất của diễn viên Phương Nam?

Đối với tôi, có lẽ thành công lớn nhất là đưa Tạ từ một nhân vật trong tiểu thuyết trở thành một nhân vật bằng da bằng thịt để khán giả chạm vào, yêu thương, nhớ nhung và có một tình cảm bền chặt. Vai Tạ trong phim Mưa đỏ không chỉ giống tôi mà còn giống cả ông nội của tôi. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Đặng Thái Huyền đã nhắm tôi cho vai anh Tạ từ 3 năm trước.

- Những thay đổi lớn nhất với anh sau khi tham gia "Mưa đỏ"?

Sau khi tham gia Mưa đỏ, tôi nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả cả nước. Đây là điều khiến tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Có lẽ sau Mưa đỏ, tôi không chỉ là diễn viên mà còn giống như một nhân vật bước ra từ màn ảnh, một anh Tạ thân yêu của khán giả. Điều đó cũng giúp tôi cảm thấy tự tin, vững bước hơn trong con đường theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Diễn viên Phương Nam gây ấn tượng với vai tiểu đội trưởng Tạ trong 'Mưa đỏ'.

- Thành công của "Mưa đỏ" đã mang đến cho anh sự nổi tiếng, các công việc mới và chắc hẳn thu nhập sẽ khác hẳn lúc trước?

Khi một diễn viên nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả mọi người thường quan tâm tới cát-sê có tăng hay không. Tuy nhiên, đối với tôi, điều quý giá nhất ở thời điểm này là sự tự tin và động lực để có thể tiếp tục cố gắng trong các dự án tiếp theo.

Trước đây tôi đã từng trượt casting khá nhiều bởi lẽ lối nhập vai khác thường của bản thân. Tuy nhiên, anh Tạ trong Mưa đỏ đã giúp Phương Nam có được sự tin tưởng của nhiều anh chị đạo diễn, ê-kíp sản xuất dù chưa từng hợp tác lần nào.

- Anh mong muốn thể hiện thêm dạng vai nào?

Tôi rất thích những bộ phim thể loại tâm lý. Chính vì thế các vai diễn có tâm lý phức tạp thường sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Diễn viên Phương Nam và bà xã Yến Trịnh.

- Bà xã đã đồng hành và sẻ chia cùng anh như thế nào? Nghe nói anh 'nể vợ’ lắm thường xuyên tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy?

Từ khi mới quen cho đến hiện tại, Yến Trịnh lúc nào cũng đồng hành cùng tôi. Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật may mắn khi vợ là người vừa có chuyên môn về đạo diễn lại vừa tâm lý, lúc nào cũng bên cạnh và ủng hộ.

Yến Trịnh đã chủ động cùng tôi tìm hiểu về nhân vật Tạ, về bối cảnh lịch sử và thậm chí giúp tôi kết nối với các thầy của cô ấy trước đây từng có kinh nghiệm làm phim về sự kiện ở thành cổ Quảng Trị. Nhờ vậy, tôi đã tự tin hơn rất nhiều.

- Bà xã hỗ trợ anh trong việc chăm sóc và dạy dỗ con gái nhỏ ra sao để anh yên tâm làm nghề?

Tôi lúc nào cũng muốn bên cạnh con để cùng con trải nghiệm tất cả mọi thứ, để mỗi bước đi của con đều có bố đồng hành. Từ nhỏ, mỗi lần con vấp ngã, tôi cũng đều tự ngã lại y hệt con để hiểu có đau không và lúc đó con cần mình làm gì nhất, từ đó sẽ biết cách nuôi dạy con thật gần gũi.

Vì lần đầu làm bố nên với tôi mọi thứ đều phải thật kỹ. Giờ khi công việc khá bận rộn, không chỉ có bà xã mà cả ông bà, các bác cũng giúp tôi ở bên bảo ban và yêu thương con.

Tổ ấm hạnh phúc của Phương Nam

- Tết năm nay gia đình anh đón Tết có gì đặc biệt?

Vợ tôi quê ở Ninh Bình, tôi quê ở Thanh Hoá, chúng tôi cũng đã có tổ ấm riêng tại Hà Nội từ năm 2019. Mỗi lần Tết đến, gia đình nhỏ 3 người sẽ cùng nhau đón Tết bên gia đình ông bà nội ngoại. Vợ rất thích gói bánh chưng nên năm nào nhà tôi cũng thường tự gói bánh, luộc bánh bên bố mẹ, anh chị để có không khí Tết sum vầy.

- Nhiều diễn viên sau khi thành công thường có xu hướng làm nhà sản xuất hoặc kinh doanh, anh có dự định trong tương lai sẽ ‘lấn sân’ thêm lĩnh vực nào chưa?

Với tôi, bây giờ mong muốn lớn nhất là vừa có thời gian đi làm vừa có thời gian ở bên gia đình, còn những điều khác ngoài làm chồng, làm bố, làm diễn viên, tôi chưa nghĩ đến.

Ảnh, clip: VTV, NVCC