Những hình ảnh đầu tiên của phim hài dân gian Việt Trùm Sò vừa được tiết lộ đã khiến khán giả phải bật cười. Phim còn hé lộ dàn diễn viên quen mặt với các dự án nổi bật như Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài... Đặc biệt, Trùm sò còn có sự góp mặt đầy bất ngờ của hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương trong vai Thị Hến.

Tạo hình nhân vật của Doãn Quốc Đam.

Theo nhà sản xuất, nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ một hình tượng trong điển tích dân gian Ngao Sò Ốc Hến nhưng được làm mới với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải. Đây là lần đầu tiên, biểu tượng của sự keo kiệt được đưa lên màn ảnh rộng, kết hợp nhịp nhàng với thể loại hài pha chút kỳ ảo độc đáo. Đức Thịnh không chỉ ngồi ghế đạo diễn mà còn kiêm luôn vai nam chính Trùm Sò.

Đáng chú ý, Doãn Quốc Đam - nam diễn viên quen thuộc của phim giờ vàng VTV khiến khán giả không nhận ra khi vào vai quan xử án với tạo hình lạ mắt. Trước đó không lâu, anh từng gây bất ngờ với phim Truy tìm Long Diên Hương gây sốt màn ảnh.

Phương Nam và Đức Thịnh trong "Trùm Sò".

Trong khi đó, diễn viên Phương Nam từng khiến khán giả rơi nước mắt với vai anh Tạ trong Mưa đỏ trở lại màn ảnh với tạo hình Tôm Hùm vô cùng hài hước.

Đoạn phim giới thiệu đầu tiên của Trùm Sò được không tiết lộ quá nhiều nhưng vẫn đủ để cho khán giả thấy được sự hài hước duyên dáng của từng diễn viên.

Việc Đức Thịnh trở lại với thế mạnh hài dân gian sau thành công của phim Trạng Quỳnh giúp Trùm Sò càng nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn cả. Đặc biệt, khán giả sẽ lần đầu tiên được chứng kiến màn cộng hưởng đầy thú vị trên màn ảnh giữa anh và những gương mặt thực lực như Phương Nam, Doãn Quốc Đam...

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương trong vai Thị Hến.

Trùm Sò dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24/4/2026.