Quách Ngọc Ngoan vừa trở lại với vai chính trong phim điện ảnh Trái tim què quặt. Suốt 7 năm qua, diễn viên vắng bóng vì mất lửa nghề, đồng thời trải qua nhiều biến cố đời tư.

Dịp này anh trải lòng về nghệ thuật, cuộc sống cá nhân từ khoảnh khắc tăm tối đến khi tự vực dậy, bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi U40.

Không trách những người e dè, từ chối mình

- 7 năm vắng bóng điện ảnh, nhiều người từng nghĩ Quách Ngọc Ngoan đã dừng cuộc chơi. Vì điều gì khiến anh trở lại?

Lần đầu tiên nhận kịch bản phim Trái tim què quặt, tôi không cảm được nhiều. Tôi nói vui với mọi người đây là kịch bản có vị rất lạ ai đã quen sẽ thích nó. Đến khi đọc lần thứ 3, tôi mới cảm nhận được hoàn toàn vai diễn.

Đây là dự án đầu tay của đạo diễn Nguyễn Quốc Công, cũng là lần trở lại của tôi sau 7 năm với Người bất tử. Triết - nhân vật tôi đóng trong phim là 1 nhà điêu khắc. Vì mải mê nghệ thuật, anh đôi lúc bỏ quên người vợ bên cạnh.

Kịch bản khiến tôi hứng thú vì sự mới lạ, lại vừa cảm giác thân quen. Tôi muốn kể mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của nhân vật và những rối ren xoay quanh anh ta.

- 7 năm mới trở lại điện ảnh, anh lại chọn dự án đầu tay của đạo diễn trẻ. Vì sao anh không cân nhắc tác phẩm quy mô và có triển vọng hơn?

Tôi không quan trọng dự án lớn hay nhỏ, đạo diễn trẻ hay tên tuổi. Công dù là “lính mới” trong vai trò đạo diễn nhưng bạn ấy lại là nhà sản xuất nổi tiếng, gắn với các phim Mắt biếc, Em và Trịnh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… hay gần đây là Tử chiến trên không.

Nhận lời mời đóng phim từ đạo diễn Quốc Công, câu đầu tiên tôi hỏi bạn ấy là: Công thấy ổn không? Bạn ấy trả lời: "Anh quá ổn, em rất vui khi anh nhận lời", tôi được tiếp thêm rất nhiều năng lượng.

- Khi hỏi đạo diễn: "Có ổn không?", có thể hiểu điều này xuất phát từ chính sự thiếu tự tin nơi anh?

Không hẳn thế! Câu nói ấy vì tôi muốn đặt mình vào vị trí đạo diễn. Thị trường bây giờ có quá nhiều diễn viên, cùng lứa tôi hoặc thế hệ đàn em.

Về mặt chuyên môn, tôi không lo lắng bởi một người diễn viên chuyên nghiệp bên trong luôn có sẵn năng lượng tích cực.

Các phim tôi góp mặt trước hết vì thấy phù hợp. Nhận lời mỗi dự án, tôi luôn trăn trở làm sao để mọi thứ tốt nhất, không cho phép hời hợt, qua loa.

- Từ đây tới đầu năm 2026 anh có đến 5 dự án lần lượt ra mắt. Việc nhận phim nhiều như thế, phải chăng anh muốn vực dậy tên tuổi và giải quyết gánh nặng tiền bạc?

Tất nhiên, kinh tế là điều quan trọng. Tôi cũng cần tiền để trang trải cuộc sống mà! Hai bên thỏa thuận mức giá phù hợp trên hợp đồng rồi đi đến hợp tác.

Sau Người bất tử, tôi từng mất lửa nghề. Nhiều kịch bản tìm đến song tôi thấy không hay, không phù hợp nên liên tục từ chối. Tôi giữ thói quen nếu không cảm được câu chuyện hay đạo diễn khiến mình chưa yên tâm sẽ xin khước từ. Đó là quan điểm nghề, chẳng ai ép buộc được tôi.

- Anh bước qua nỗi sợ quá khứ thế nào để tiếp tục con đường nghệ thuật dang dở?

Tôi có biết thông tin một số nhà sản xuất, tổ chức e dè, từ chối khi mời Quách Ngọc Ngoan vào dự án. Hơn ai hết, tôi rất thông cảm điều này và không trách gì họ.

Ê-kíp đoàn phim đông người, lại đầu tư số tiền lớn nên việc họ chọn diễn viên sao cho dự án an toàn là điều dễ hiểu.

Dẫu khó khăn, tôi chưa bao giờ suy nghĩ chùn bước, bỏ cuộc. Tôi còn yêu nghề và tha thiết được cống hiến vì nghệ thuật luôn chảy trong máu.

Lời hứa trả nợ và bài học đắt giá

- Tình hình tài chính hiện tại của anh đã ổn hơn chưa?

Thời điểm khó khăn nhất của tôi đã qua rồi. Trộm vía Tổ nghiệp, các anh em đồng nghiệp, khán giả vẫn yêu thương để tôi có cơ hội được làm nghề. Ngoài phim ảnh, tôi và em trai còn hợp tác làm thêm vài việc để tạo thêm thu nhập.

Ông bà ta hay bảo: “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Năm 2023, tôi công khai chuyện nợ nần, mong được tạo điều kiện để kiếm tiền trả nợ.

Đến nay, những đối tác, mối làm ăn vẫn thông cảm, chia sẻ. Tôi cũng nỗ lực làm việc suốt mấy năm qua với mong muốn giữ uy tín với họ. Tôi không đặt lộ trình cụ thể, nhưng hứa sẽ thanh toán đàng hoàng cho tất cả.

- Giai đoạn tăm tối, anh đối diện mọi thứ thế nào?

Tôi thích ở 1 mình, hạn chế ra ngoài dù biết xung quanh vẫn còn nhiều người cổ vũ và sẵn sàng chào đón. Tôi nghĩ bất cứ ai khi xảy ra sự cố sẽ có cảm xúc tương tự thôi.

Trước nay, tôi đơn độc nhưng chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực khi gặp khó khăn. Tôi luôn giữ tinh thần ở mức cao nhất để đối diện và bước qua biến cố.

Cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra không lường trước được. Khúc quanh đó khiến tôi trưởng thành, chín chắn hơn.

- Anh tự gượng dậy thế nào từ những ngổn ngang?

Tôi tìm điểm tựa từ cha mẹ, các con, vài người bạn trong lẫn ngoài giới showbiz. Đặc biệt, chính tình cảm của khán giả giúp tôi được tái sinh.

Gần đây, khi thông tin tôi trở lại đóng phim được đăng tải, nhiều người để lại bình luận động viên, nói rất chờ đợi vai diễn của tôi. Bấy nhiêu đó thôi đủ khiến tôi ấm lòng.

Tất nhiên, có những người buông tay, tránh mặt tôi. Họ từng là bạn thân, khi xảy ra việc lại trở thành người xa lạ dù chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nhờ vả giúp đỡ.

Có thể họ nghĩ tôi có vấn đề, không muốn chơi chung nữa. Đó là lựa chọn của họ và tôi phải chấp nhận.

- Anh chăm sóc sức khỏe và chữa lành ra sao sau biến cố?

Tôi hiện là người đàn ông độc thân và cảm thấy vui với mọi thứ. Hàng ngày, tôi đi làm như bao người khác, thời điểm này có hơi bận rộn hơn vì phải chạy song song các dự án.

Một ngày của tôi lặp lại với các thói quen thường nhật như: Cà phê mỗi sáng, đi làm, chơi thể thao, gặp gỡ mọi người… Mình làm nghệ thuật, nếu để dáng vẻ xù xì, tăng cân lại không hay. Tôi vẫn đi gym, chạy bộ đều đặn để giữ cơ thể khỏe khoắn, thể trạng tốt nhất.

Quan trọng nhất phải giữ sự lạc quan. Thời gian qua, tôi tự chữa lành cho bản thân, từ việc đọc sách đến học hỏi vài người bạn có chuyên môn về lĩnh vực này.

Tôi nghiệm ra rằng, biến cố xảy đến chưa chắc khiến ta đi xuống hay tiêu cực, bế tắc. Nó đôi khi lại giúp mình học thêm được những bài học đắt giá.

- Vậy bài học đắt giá nhất anh rút ra được là gì?

Ta cứ sống và làm việc hết mình, làm điều cảm thấy tự tin và tốt nhất. Khi biến cố xảy ra, đừng để trôi theo nó, phải cố gắng đi ngược lại. Không ai giúp bạn vực dậy, đứng lên tốt nhất bằng bản thân. Đó là điều tôi nghiệm ra được trong suốt quãng thời gian qua.

- Anh từng nói, điều tiếc nuối nhất là không được gần con, chứng kiến con trưởng thành. Anh dành sự bù đắp các bé thế nào?

Các con tôi hiện sống cùng mẹ. May mắn chúng có cuộc sống tốt, nhận nhiều sự yêu thương từ người lớn. Dù xa con, tôi vẫn dành sự quan tâm mỗi ngày.

Lúc rảnh, tôi liên lạc con qua cuộc gọi video, trân trọng từng phút được chuyện trò với con. Chúng là nguồn động lực giúp tôi sống và suy nghĩ tích cực hơn.

Tôi đoán các con chưa biết khó khăn của mình, cũng mong chúng đừng biết. Nhưng có lẽ đến lúc trưởng thành, các bé sẽ biết thôi. Tôi chỉ hy vọng con sẽ đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng.

