Tối 15/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã giới thiệu bộ sưu tập "Kẻ mộng du", tạo điểm nhấn nổi bật của đêm diễn khi mang đến một không gian thị giác giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. 
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia trình diễn như: MC Tuấn Tú, diễn viên Thu Quỳnh và Thanh Hương của "Quỳnh búp bê", Tú Oanh, Quang Anh, Bảo Hân, Sỹ Hưng, Vũ Tuấn Việt, ca sĩ Tuấn Cry. Diễn viên Tú Oanh hồi hộp và lò dò từng bước trên sân khấu nhưng rất vui.
Diễn viên Thanh Hương tự tin sải bước. Cao Minh Tiến giới thiệu hơn 50 thiết kế, gây ấn tượng với cấu trúc lớp chồng tinh tế, bảng màu hài hòa và những yếu tố văn hóa Tây Bắc được xử lý bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. 
Chất liệu gấm, nghệ thuật sơn mài và kỹ thuật ghép vải thủ công của đồng bào dân tộc được anh khai thác nhuần nhuyễn, tạo nên những thiết kế vừa mới lạ vừa giàu bản sắc.
Diễn viên Minh Cúc phấn khích khi được khán giả hô tên.
MC Tuấn Tú cá tính nhưng không kém phần lịch lãm trong trang phục thêu thủ công, họa tiết sơn mài. Cao Minh Tiến thiết kế trang phục phục mang hơi thở hội họa được kết hợp khéo léo với xu hướng đương đại, tạo nên tổng thể vừa hoang dại, huyền bí vừa đậm chất nghệ sĩ.
Diễn viên Thu Quỳnh tự tin sải bước.
Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn giới thiệu bộ sưu tập Pre-Spring 2026 "Anh muốn ra làm sao". Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương thể hiện hình ảnh quý cô Valenciani đúng tinh thần mà nhà thiết kế muốn hướng đến: người phụ nữ tự tin, độc lập, sang trọng và khí chất. 
 Màn trình diễn đánh dấu khoảnh khắc đáng chú ý của đêm thời trang khi nàng hậu 9X trở lại ổn định và bản lĩnh sau thời gian dài xuất hiện chọn lọc. Trước đó, ngày 13/11, cô cũng diễn mở màn sưu tập "Mad Room: Infinity" của NTK Phạm Trần Thu Hằng. 

 Nàng hậu thổ lộ đang dần trở lại đường đua thời trang theo hướng rõ ràng và chuyên nghiệp.