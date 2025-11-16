Tối 15/11, tại Di tích 40 Lãn Ông (phường Hoàn Kiếm), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2025).

Ông Trịnh Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, chuỗi hoạt động là dịp để khẳng định sứ mệnh biến di sản thành động lực phát triển, gắn liền với định hướng phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của thành phố, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, kết nối truyền thống với hiện đại, đánh thức ký ức và tăng cường trải nghiệm cộng đồng.

50 thiết kế áo dài được trình diễn bởi 45 người mẫu.

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu hành trình 30 năm gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản áo dài Hà Nội của nhà thiết kế (NTK) David Minh Đức. Bộ sưu tập Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam được trình diễn trong không gian phố nghề cổ, kết hợp thời trang - ánh sáng - múa - nghệ thuật sắp đặt, mang đến trải nghiệm thị giác đa tầng, tôn vinh vẻ đẹp áo dài và tinh thần Việt.

Chia sẻ tại sự kiện, NTK David Minh Đức cho biết tình yêu dành cho Hà Nội và di sản là động lực để anh theo đuổi sứ mệnh nghiên cứu, phục dựng và quảng bá áo dài Việt hơn 3 thập kỷ qua. Bộ sưu tập lần này sử dụng các chất liệu Á Đông như lụa tơ tằm Hà Đông, satin Tân Châu, organza, taffeta, gấm Thượng Hải… kết hợp kỹ thuật thêu tay và mỹ cảm dân gian đương đại. 50 thiết kế được trình diễn bởi 45 người mẫu, dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Vinh Nguyễn.

Chuỗi hoạt động văn hóa tại khu phố cổ năm nay diễn ra với nhiều nội dung phong phú. Tại Di tích 40 Lãn Ông, không gian trưng bày giới thiệu danh y Hải Thượng Lãn Ông, nghề thuốc Nam và trải nghiệm dược trà cho du khách khám phá giá trị của phố nghề đông y truyền thống. Tại Đình Kim Ngân, dự án Không gian kể chuyện đình Kim Ngân giới thiệu hoa văn đặc hữu và các sản phẩm nghề truyền thống như kim hoàn, đồ sừng.

Đặc biệt, chương trình âm nhạc di sản Chuyện nhạc phố cổ do Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn tối 22/11 sẽ tái hiện tinh hoa cổ nhạc Việt trong không gian đặc trưng của đình làng Hà Nội. Nhiều workshop trải nghiệm như in họa tiết cổ bằng mộc bản Thanh Liễu, làm đồ lưu niệm từ lụa, gỗ, giấy dó… cũng được tổ chức nhằm tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tham gia hoạt động bảo tồn di sản.

Các hoạt động diễn ra trong dịp này có sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công, họa sĩ, nghệ sĩ và các nhà thiết kế, góp phần làm sống động không gian phố cổ và lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội tới cộng đồng và du khách quốc tế.